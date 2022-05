Техасский институт сердечной аритмии проведет конференцию по сложным сердечным аритмиям

Техасский институт сердечной аритмии при Медицинском центре Сент-Дэвидс проведет международную конференцию по сложным сердечным аритмиям

EPLive 2022 — это двухдневная конференция, в которой примут участие лучшие в мире специалисты в области электрофизиологии сердца

ОСТИН (шт. Техас, США), 21 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- 2 и 3 июня 2022 года Техасский институт сердечной аритмии (TCAI) при Медицинском центре Сент-Дэвидс проведет свой шестой Международный симпозиум по сложным аритмиям, EPLive 2022.

EPLive представляет собой интенсивный двухдневный образовательный семинар для практикующих кардиофизиологов, специалистов по электрофизиологии и кардиологов, занимающихся лечением сложных сердечных аритмий, т.е. состояний, при которых сердце бьется с неровным или аномальным ритмом. Основным учебным инструментом будут прямые трансляции из нового ультрасовременного центра электрофизиологии в Медицинском центре Сент-Дэвидс с комментариями экспертов.

«Для нас большая честь провести нашу первую очную конференцию в новом центре электрофизиологии мирового класса с шестью электрофизиологическими лабораториями, оснащенными новейшими технологиями, — заявил Андреа Натале (Andrea Natale), доктор медицины, кардиоэлектрофизиолог и главный врач TCAI, директор по организации курсов EPLive. — Проводя прямые трансляции, мы можем более эффективно совершенствовать процедуры и технологии лечения сложных аритмий, повышая качество ухода за пациентами по всему миру».

Сердечные аритмии вызваны проблемами с электрической активностью сердца. Многие сердечные аритмии лечат с помощью современных процедур абляции, которые включают в себя сжигание, замораживание или нейтрализацию частей сердечной мышцы, где аномальные электрические импульсы генерируют некорректное сердцебиение. Программа EPLive предназначена для того, чтобы помочь участникам лучше понять методы, используемые для лечения аритмии предсердий и желудочков, имплантации сложных устройств и извлечения неисправных устройств.

EPLive состоит из четырех секций: Абляция мерцательной аритмии (A Fib), Абляция желудочковой тахикардии (VT), Оборудование и Новые технологии. Сессии будут сочетать прямые трансляции и записи из TCAI и некоторых мировых центров: Arrhythmia Center CardioInfantil Foundation (Колумбия), Bengaluru (Индия), Cleveland Clinic, Kansas City Heart Rhythm Institute, Mass General Hospital, MedStar Heart & Vascular Institute (Техас), Methodist Hospital (Хьюстон, Техас), Monzino Cardiology Center (Италия), Mt. Sinai Hospital (Нью-Йорк), Northwell Health (Нью-Йорк), Pacific Heart (Калифорния), Penn Heart and Vascular Center, UCLA, University of Arkansas Medical Center, University of Chicago Medicine, University of Colorado School of Medicine, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center, Vanderbilt University and Westside Regional Medical Center (Флорида).

Примеры операций включают в себя такие процедуры, как абляция A Fib и абляция предсердной аритмии после A Fib, абляция VT (эндокардиальная и эпикардиальная), баллонная абляция (крио, Apama и лазерная), импланты для ресинхронизации сердца, подкожные кардиовертердефибрилляторы, а также извлечение электродов и венопластика. Кроме того, на EPLive будут показаны новые технологии, разработанные врачами TCAI, включая электропоризацию и двухкамерную стимуляцию без использования электродов.

На конференции также будут освещены различные темы, включая:

Определение и применение методик, используемых для картирования и абляции аритмий предсердий.

Выявление процессов, направленных на снижение осложнений и обеспечение безопасности пациента при абляции мерцательной аритмии.

Демонстрация новейших данных и рекомендаций по лечению аритмии с помощью новых технологий.

Применение подходов, которые лучше всего используют продемонстрированные новые технологии для оптимизации клинических результатов.

Выявление процессов, которые могут с пользой интегрировать новые технологии и способствовать повышению безопасности процедур для пациента.

Выявление процессов, направленных на снижение осложнений и стимулирование мер безопасности для пациента во время экстракции электродов.

В дополнение к демонстрациям д-ра Натале, EPLive будет включать презентации ряда врачей TCAI, в том числе со-директора курса д-ра Амина аль-Ахмада (Amin Al-Ahmad), а также д-ра Шейн Бейли (Shane Bailey); д-ра Мохамеда Бассиуни (Mohamed Bassiouny); д-ра Дэвида Буркхардта (David Burkhardt); д-ра Дэвида Буркленда (David Burkland); д-ра Роберта Канби (Robert Canby); д-ра Джозефа Галлингхауса (Joseph Gallinghouse); д-ра Брайана Грита (Brian Greet); д-ра Эрика М. Хонике (Eric M. Hoenicke); д-ра Родни Хортона (Rodney Horton); д-ра Патрика Храницки (Patrick Hranitzky); д-ра Хавьера Санчеса (Javier Sanchez); д-ра Камалы Тамириса (Kamala Tamirisa); д-ра Сентила Тамбидораи (Senthil Thambidorai); д-ра Дэвида Чоппа (David Tschopp) и д-ра Джейсона Загродзки (Jason Zagrodzky).

На конференции врачи смогут получить до 14 зачетных часов (Category 1 Credit™) первой категории, присуждаемых Американской медицинской ассоциацией (AMA).

EPLive 2022 также включает специальную программу для ординаторов, EP Finishing School, 4 и 5 июня. Этот практический курс в прямом эфире объединяет все основные аспекты ординатуры — практическое обучение, научно-исследовательские возможности и клинические материалы — на единой платформе и дает ординаторам-выпускникам уникальную возможность научиться решать клинические сценарии. Ординаторы, специализирующиеся в области электрофизиологии, изучат до 40 кейсов от ведущих мировых экспертов с комментариями, основанными на современных стратегиях терапии, и выступят с презентацией, в ходе которой они представят кейс на рассмотрение экспертной группы.

Техасский институт сердечной аритмии (TCAI) при Медицинском центре Сент-Дэвидс — один из лучших мировых центров, специализирующийся на новейших методах лечения для коррекции аритмий. Центр возглавляет д-р Натале, который занимается передовыми методами лечения A Fib, проводит многочисленные клинические исследования и участвует в разработке новых технологий и процедур.

Более подробная информация представлена на сайте EP-Live.com.

Контакты для прессы:

Мэтт Грилли (Matt Grilli) или Кэт Гриффит (Kat Griffith), ECPR

[email protected] или [email protected]

моб. телефоны 630-800-9533 или 512-797-4002

SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center