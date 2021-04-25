Технологичный 3rd Gen HAVAL H6 дебютирует на Автосалоне в Шанхае 2021

3rd Gen HAVAL H6 — модель нового поколения, созданная на базе глобализированной высокоинтеллектуальной модульной платформы L.E.M.O.N. Это новое поколение автомобилей мирового класса, которые обладают большинством функциональных возможностей высокотехнологичных транспортных средств с низким энергопотреблением, что позволяет им удовлетворять потребности большего числа потребителей при различных сценариях вождения.

С точки зрения внешнего вида и внутреннего оформления модель 3rd Gen HAVAL H6 в значительной мере ориентирована на будущее и обладает выдающимися свойствами. Она оснащается трехмерной радиаторной решеткой классической геометрии со значительным эстетическим потенциалом, создающей ощущение силы. Модель снабжена светодиодными головными фарами и прекрасно вписывающимися в ее дизайн светодиодными задними фонарями сплошного мостового типа. В салоне имеется высокотехнологичный сенсорный экран, приборная панель, напоминающая устанавливаемую на воздушных судах, а также система из трех взаимосвязанных полноцветных экранов на ветровом стекле, что в совокупности создает ощущение роскошной кабины пилота с использованием футуристических технологий и множеством приятных неожиданностей.

Модель 3rd Gen HAVAL H6, представляемая как кабина пилота, ставшая венцом научно-технического прогресса, оснащена адаптивным круиз-контролем (ACC), вспомогательными интеллектуальными функциями обеспечения крейсерских режимов, функцией распознавания дорожных знаков (TSR) и другими элементами современной комплектации, а также автономной системой экстренного торможения (AEB) с полнофункциональным распознаванием обстановки. В целом автомобиль создает полное ощущение научно-технического совершенства, обеспечивая при этом значительное повышение уровня безопасности вождения и позволяя легко справляться с любыми дорожными условиями.

Кроме того, новая модель комплектуется системой автоматической парковки с полным распознаванием обстановки, способной автоматически оценивать текущие параметры в горизонтальной, вертикальной и диагональной плоскостях, а также снабжена функцией создания 360-градусного панорамного изображения высокой четкости (HD), позволяющей снимать окружающую обстановку при помощи камер с разрешением 4 мегапикселя. Это делает парковку проще и безопаснее.

Модель 3rd Gen HAVAL H6 оснащается двигателем 2.0GDIT. Его максимальная мощность составляет 150 кВт, а максимальный крутящий момент — 320 Н· м. Автомобиль имеет колесную базу 2738 мм и является лидером в своем классе, обеспечивая достаточный запас пространства для управления. Конкретные комплектации данной модели, предлагаемые в различных странах, будут окончательно объявлены позднее.

Модель 3rd Gen HAVAL H6 занимает лидирующее положение среди своих конкурентов и, как ожидается, выйдет на международный рынок в начале мая. Эта новая модель, разработанная с применением новейших интеллектуальных технологий, должна обеспечить большему числу пользователей более комфортабельные условия для вождения, еще более укрепить позиции бренда HAVAL на международном рынке и его имидж.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1494929/Image.jpg

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