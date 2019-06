TEKLYNX International Annonce Le Lancement Des Solutions Logicielles 2019 Conçues Pour Aider Les Fabricants À Améliorer L'efficacité, La Précision Et L'automatisation De L'étiquetage

Les solutions logistiques intégrées gèrent l'étiquetage de la conception à l'impression, simplifient la mise en conformité et augmentent l'impression automatisée des étiquettes pour les fabricants.

AUCH, France, le 18 juin 2019 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, leader mondial du code-barres et premier développeur de solutions logicielles et d'étiquetage RFID, a annoncé aujourd'hui le lancement des versions 2019 de LABEL MATRIX, LABELVIEW, CODESOFT, SENTINEL et LABEL ARCHIVE. Dotées de nombreuses améliorations pour les utilisateurs finaux, les solutions logicielles TEKLYNX 2019 sont conçues pour aider les fabricants de toutes tailles à améliorer l'efficacité, la précision et l'automatisation de l'étiquetage.

TEKLYNX est reconnu dans l'industrie des logiciels codes-barres et RFID pour sa culture centrée sur le client. Les connaisances des clients continuent de stimuler le développement des produits et TEKLYNX aide les fabricants de tous les secteurs, du monde entier à améliorer leurs codes-barres. Une étude récente de TEKLYNX indique qu'un pourcentage écrasant d'utilisateurs finaux de logiciels de codes-barres souhaitent améliorer les opérations d'étiquetage.

97% veulent imprimer les étiquettes plus rapidement

93% veulent réduire les erreurs d'étiquetage

90% veulent standardiser les opérations d'étiquetage entre les employés

« Les codes-barres sont essentiels tout au long de la chaîne logistique, car les fabricants cherchent à répondre aux exigences en matière de sécurité des produits, de réactivité client et de souplesse de la chaîne logistique », déclare Thierry Mauger, président de TEKLYNX International. « Les produits TEKLYNX 2019 sont conçus pour prendre en charge les activités essentielles qui se déroulent derrière le code-barres en aidant les fabricants à imprimer plus rapidement les étiquettes, en éliminant les étapes manuelles répétitives et en évitant les erreurs d'étiquetage. »

Les solutions logicielles d'étiquetage TEKLYNX 2019 sont conçues pour aider les fabricants à atteindre leurs objectifs en matière d'étiquetage avec de nouvelles fonctionnalités telles que : l'assistant GS1 mis à jour, la création de formulaire améliorée pour automatiser l'impression et réduire les erreurs, de nouvelles fonctionnalités de conception d'étiquettes, un cryptage TLS 1.2 pour une meilleure sécurité, la compatibilité Windows Server 2019, etc. Téléchargez une version d'essai gratuite de 30 jours de LABEL MATRIX, LABELVIEW, CODESOFT ou demandez une démo de SENTINEL ou LABEL ARCHIVE sur teklynx.com.

Regardez la vidéo des solutions TEKLYNX 2019 pour en savoir plus.

À propos de TEKLYNX International

TEKLYNX International aide la chaîne logistique à mieux fonctionner. Aujourd'hui, plus de 750 000 entreprises dans plus de 170 pays font confiance aux produits d'étiquetage RFID et codes-barres intégrés de TEKLYNX et aux personnes derrière ces solutions pour rendre leurs opérations plus efficaces, précises, sécurisées et conformes aux normes de leur secteur. Avec plus de 30 ans d'expérience, TEKLYNX est le leader mondial grâce à ses logiciels fiables et son support client de qualité. Pour en savoir plus sur la façon dont TEKLYNX aide les entreprises du monde entier, rendez-vous sur teklynx.com ou appelez TEKLYNX dans votre région. Barcode Better™ avec TEKLYNX.

