TEKLYNX International bringt Validation Accelerator Pack zur Vereinfachung des Validierungsprozesses von Etikettierlösungen auf den Markt

TEKLYNX VAP ist für bestehende und neue Installationen von CODESOFT plus LABEL ARCHIVE, der Software für Etikettensicherheit und Rückverfolgbarkeit, oder TEKLYNX CENTRAL, der zentralisierten Etikettenmanagementlösung, erhältlich. Es enthält die erforderlichen Prüfverfahren für die Validierung und Qualitätsprotokolle und bietet Unternehmen ein Werkzeug zur Vereinfachung und Beschleunigung der Validierungsdokumentation und -verwaltung:

Protokolle zur Installationsqualifizierung (IQ): Testprotokoll-Arbeitsblätter zur Anleitung und Überprüfung der EDV-Voraussetzungen für die korrekte Installation der TEKLYNX-Software

Protokolle zur operationellen Qualifizierung (OQ): Testprotokoll-Arbeitsblätter zur Anleitung und Validierung der Übereinstimmung der TEKLYNX-Software mit der Spezifikation der Benutzeranforderungen

Protokolle zur Leistungsqualifizierung (PQ): Testprotokoll-Arbeitsblätter zur Anleitung und Validierung der TEKLYNX-Leistung und zur Anpassung an die Kundenanforderungen

Validierungsplan und Bericht: Vorlagen, die sicherstellen, dass Validierungsaktivitäten ordnungsgemäß geplant, gemeldet und in einem einzigen Hauptdokument abgeschlossen werden

TEKLYNX empfiehlt Unternehmen die Zusammenarbeit mit TEKLYNX Professional Services, um die Dokumentationsanforderungen von IQ-, OQ- und PQ-Validierungspaketen zu erfüllen und sicherzustellen, dass das Etikettierungssystem den Best Practices entspricht.

Erfahren Sie mehr unter teklynx.com/validation-accelerator-pack .

Informationen zu TEKLYNX INTERNATIONAL

TEKLYNX International hilft, dass Lieferketten besser funktionieren. Heute vertrauen mehr als 750.000 Unternehmen in über 170 Ländern den integrierten Barcode- und RFID-Etikettendesignprodukten von TEKLYNX und den Menschen, die hinter den Lösungen stehen, um Barcode-Etikettierungsvorgänge effizient, genau, sicher und industriekonform zu gestalten. Erfahren Sie mehr unter teklynx.com oder rufen Sie TEKLYNX in Ihrer Region an. Barcode Better™ mit TEKLYNX.

