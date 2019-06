TEKLYNX International dévoile sa nouvelle image de marque 'Barcode Better™'

Philosophie de TEKLYNX axée sur le client Nouvelle identité de marque et nouveau site Internet



MILWAUKEE, 4 juin 2019 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, leader mondial des solutions RFID et code-barres, dévoile aujourd'hui sa nouvelle image de marque 'Barcode Better™' qui met en valeur sa philosophie de longue date centrée sur le client et son point de vue unique sur les codes-barres.

« L'image de marque de TEKLYNX 'Barcode Better' parle à l'essence même de notre marque, » a déclaré Jenna Wagner, Directrice Marketing de TEKLYNX. « La réalité est que le 'code-barres' est bien plus qu'un standard d'étiquetage, c'est une action qui fait que les entreprises fonctionnent. TEKLYNX est le seul éditeur de logiciels d'étiquetage à utiliser le terme 'barcode' en tant que verbe. Ceci illustre l'importance que nous accordons aux codes-barres. »

Considérer le 'code-barres' comme un élément déterminant de l'efficacité et de la précision dans la chaîne logistique signifie que TEKLYNX fournit au client le support nécessaire pour assurer le succès aux personnes œuvrant sur la chaîne. « De la réception des matières premières à l'expédition des produits finis, les sociétés comptent sur les codes-barres pour fonctionner », explique Thierry Mauger, Président de TELYNX International. « Notre mission est de faire en sorte que les sociétés fonctionnent mieux, en combinant des solutions RFID et code-barres avec le meilleur support du secteur, centrés sur la satisfaction client. » La culture de la société, axée sur le service avant tout, a fait de TEKLYNX un leader du marché car les entreprises sélectionnent les partenaires de confiance pour les accompagner.

Les principales caractéristiques de l'image de marque de TEKLYNX 'Barcode Better' incluent :

Nouvelle identité de marque : logo d'entreprise actualisé, logos de produit, design d'emballage, couleurs de la marque et nouveau slogan « Barcode Better ».

Nouveau site Internet avec le nouveau blog « The Human Readable », une médiathèque robuste, et le nouvel outil de sélection de produits.

En savoir plus sur la façon dont TEKLYNX aide les sociétés à être plus efficaces sur teklynx.com.

À propos de TEKLYNX International

TEKLYNX International aide la chaîne logistique à mieux fonctionner. Aujourd'hui, plus de 750 000 entreprises dans plus de 170 pays font confiance aux produits d'étiquetage RFID et codes-barres intégrés de TEKLYNX et aux personnes derrière ces solutions pour rendre leurs opérations plus efficaces, précises, sécurisées et conformes aux normes de leur secteur. Avec plus de 30 ans d'expérience, TEKLYNX est le leader mondial grâce à ses logiciels fiables et son support client de qualité. Pour en savoir plus sur la façon dont TEKLYNX aide les entreprises du monde entier, rendez-vous sur teklynx.com ou appelez TEKLYNX dans votre région. Barcode Better™ avec TEKLYNX.

