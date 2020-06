TEKLYNX International et Printronix Auto ID lancent la première solution dans l'industrie ayant des capacités complètes d'audit d'étiquette et de vérification des codes-barres de bout en bout

La nouvelle intégration d'un logiciel de traçabilité d'étiquette et de l'imprimante ODV-2D suit l'étiquetage de la conception à l'impression pour aider les entreprises à mieux étiqueter

AUCH, France, le 23 juin 2020 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, leader mondial des solutions logicielles d'étiquetage codes-barres et RFID, a annoncé son partenariat avec Printronix Auto ID, une société affiliée à TSC et leader mondial des produits d'impression fiables, pour créer la première solution prête à l'emploi de l'industrie permettant la vérification de l'étiquetage de bout en bout , dotée de capacités complètes d'audit d'étiquette, de la conception aux résultats d'impression validés.

Cette nouvelle solution, destinée au suivi de l'étiquetage de la conception jusqu'à l'impression, est une intégration du concepteur d'étiquette CODESOFT avec le logiciel de sécurité et de traçabilité des étiquettes LABEL ARCHIVE de TEKLYNX, et de l'imprimante ODV-2D de Printronix Auto ID. A chaque étiquette de codes-barres imprimée, ces codes-barres sont scannés, vérifiés, notés et enregistrés dans la base de données LABEL ARCHIVE.

« Nous avons conçu une solution unique de vérification des codes-barres de bout en bout, permettant aux fabricants autour du globe d'accéder facilement à un seul système pour identifier ce qui a été conçu, approuvé et imprimé. La première mise sur le marché de cette intégration met en lumière l'efficacité de la validation en cours de processus et de la conservation de données à des fins d'exigences d'audit et d'analyse du processus d'impression, » explique Travis Wayne, Chef Produits chez TEKLYNX.

Créée pour aider les entreprises de toutes tailles à mieux étiqueter, cette solution améliorée procure aux fabricants des preuves empiriques, de bout en bout, sur le processus d'étiquetage, d'où une solution particulièrement précieuse pour les fabricants de dispositifs médicaux, pour les fabricants expédiant des produits chez des emballeurs ou distributeurs tiers, pour les industries réglementées et pour n'importe quelle industrie ayant besoin d'évaluer les codes-barres.

« Nous sommes enthousiastes de travailler avec TEKLYNX pour fournir cette solution intéressante pour l'impression d'étiquettes avec codes-barres en circuit fermé, » ajoute Andy Edwards, Directeur de la gestion des produits chez Printronix Auto ID. « La capacité de notre système ODV2D à mesurer les étiquettes pour surimprimer celles présentant des codes-barres incorrects, combinée à la traçabilité complète de l'étiquette grâce à LABEL ARCHIVE, offre une solution véritablement unique, que l'on n'a jamais vue auparavant dans le paysage de l'impression d'étiquettes, passant ainsi à un niveau supérieur d'efficacité dans le processus d'étiquetage. »

Pour en savoir plus sur cette nouvelle offre de TEKLYNX et de Printronix, rendez-vous sur http://www.teklynx.com/printronix.

À propos de TEKLYNX International

TEKLYNX International aide la chaîne logistique à mieux fonctionner. Aujourd'hui, plus de 750 000 entreprises dans plus de 170 pays font confiance aux produits d'étiquetage RFID et codes-barres intégrés de TEKLYNX et aux personnes derrière ces solutions pour rendre leurs opérations plus efficaces, précises, sécurisées et conformes aux normes de leur secteur. Pour en savoir plus sur la façon dont TEKLYNX aide les entreprises du monde entier, rendez-vous sur teklynx.com ou appelez TEKLYNX dans votre région. Barcode Better™ avec TEKLYNX.

