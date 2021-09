TEKLYNX International führt die Unternehmenslösung für die Verwaltung von Etiketten TEKLYNX CENTRAL 6.0 ein, mit der bessere Verbindungen hergestellt und Prozesse optimiert werden können

Die Etikettierlösung auf Unternehmensebene ermöglicht mehr Effizienz, schnellere Druckprozesse und eine bessere Sichtbarkeit in Etikettierumgebungen

AUCH, France, 29. September 2021 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, der weltweit führende Anbieter von Softwarelösungen für Barcode- und RFID-Etikettierung, gab heute die Einführung von TEKLYNX CENTRAL 6.0 bekannt. Diese Unternehmens-Softwarelösung für die Verwaltung von Etiketten bietet Herstellern aller Größen die Möglichkeit, ihren Etikettierungsprozess unternehmensweit von einem einzigen Punkt aus zu verwalten.

TEKLYNX CENTRAL wurde entwickelt, um die betriebliche Produktivität zu steigern und kann Etikettierung jeglicher Komplexität bei der Integration in ERP-Geschäftssysteme handhaben. Die TEKLYNX Enterprise Label Management-Lösung TEKLYNX CENTRAL maximiert die Effizienz, Konformität und Steuerung der Etikettierung, indem sie eine einzige, einheitliche Lösung für Etikettenentwurf, Etikettensicherheit und -rückverfolgbarkeit, Druckautomatisierung und Berichterstellung bietet.

TEKLYNX CENTRAL 6.0 ist Cloud-fähig und bietet aufregende neue Funktionen, mit denen Hersteller bessere Verbindungen in ihrer gesamten Lieferkette herstellen können. Diese neuen Funktionen umfassen:

Klick-Druck-Webverbesserungen für schnellere Druckvorgänge durch Rückgabe des genauen Etiketts, das gedruckt werden muss

Cloud-Datenquellen mit Microsoft OneDrive- oder Google Drive-Datenquellen für einfachere Verbindungen zwischen Daten- und Etikettenvorlagen

Konfigurationsprüfung für ein vollständiges Protokoll darüber, wann Einstellungen für eine bessere Rückverfolgbarkeit und Sichtbarkeit in Ihre Etikettierungsumgebung konfiguriert wurden

Cloud-fähig für den sicheren Etikettendruck überall auf der Welt mit flexiblen Hosting-Optionen

Single Sign-On-Kompatibilität, sodass sich Benutzer nur einmal für mehrere Anwendungen im gesamten Unternehmen anmelden müssen, um einen einfacheren und sichereren Prozess zu erstellen

Thierry Mauger, Präsident von TEKLYNX International, erklärte: "Wir sind stolz auf die Verbesserungen, die in TEKLYNX CENTRAL 6.0 angeboten werden, da es die Zukunft der Etikettenverwaltung für Unternehmen darstellt und unsere Benutzer beim Aufbau besserer Verbindungen zwischen Systemen, Personen und Organisationen in der gesamten Lieferkette unterstützt."

Über TEKLYNX International

TEKLYNX International hilft dabei, dass Lieferketten besser funktionieren. Heute vertrauen mehr als 750.000 Unternehmen in über 170 Ländern auf die integrierten Barcode- und RFID-Etikettendesignprodukte von TEKLYNX und die Menschen hinter diesen Lösungen, um Barcode-Etikettierungsvorgänge effizient, genau, sicher und branchenkonform zu gestalten. Mit über 30 Jahren Erfahrung ist TEKLYNX aufgrund seiner zuverlässigen Software und des hervorragenden Kundensupports weltweit führend. Um mehr darüber zu erfahren, wie die TEKLYNX-Community Unternehmen in verschiedenen Branchen weltweit hilft, besuchen Sie teklynx.com oder rufen Sie an TEKLYNX in Ihrer Region. Barcode Better™ mit TEKLYNX.

