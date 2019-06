TEKLYNX International Introduceert De 2019-versies Van Barcode-etiketteringssoftwareoplossingen Die Zijn Ontworpen Om Fabrikanten Te Helpen Bij Het Vergroten Van De Efficiëntie, Nauwkeurigheid En Automatisering Van Hun Etikettering

Geïntegreerde oplossingen voor de toeleveringsketen ondersteunen etiketterin van ontwerp tot afdrukken, vereenvoduigen de naleving van etiketten en verhogen de automatisering van het afdrukken van etiketten voor fabrikanten.

AUCH, Frankrijk, 18 juni 2019 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, de wereldwijde leider in barcode- en RFID-etiketteringssoftwareoplossingen, maakte vandaag de introductie bekend van de 2019-versies van LABEL MATRIX, LABELVIEW, CODESOFT, SENTINEL en LABEL ARCHIVE. Met een breed scala aan verbeteringen voor de eindgebruiker, zijn de TEKLYNX 2019-barcode-etiketteringssoftwareoplossingen ontworpen om fabrikanten van alle omvangen te helpen bij het verbeteren van de efficiëntie, nauwkeurigheid en automatisering van hun etikettering.

TEKLYNX staat bekend om zijn klantgerichte cultuur in de barcode- en RFID-softwaremarkt. Klantinzichten blijven de productontwikkeling stimuleren, omdat TEKLYNX fabrikanten in alle bedrijfstakken, over de hele wereld, helpt om beter te barcoderen. Een recent onderzoek van TEKLYNX toonde aan dat een zeer groot percentage eindgebruikers van barcodesoftware hun etiketteringsactiviteiten willen verbeteren.

97% wil etiketten sneller afdrukken

93% wil etiketteringsfouten verminderen

90% wil de etiketteringsactiviteiten standaardiseren voor hun medewerkers

"Barcodes zijn cruciaal in de toeleveringsketen omdat fabrikanten willen voldoen aan de eisen voor productveiligheid, responsiviteit van de klant en slagvaardigheid van de toeleveringsketen", verklaart Thierry Mauger, president van TEKLYNX International. "De TEKLYNX 2019-oplossingen zijn ontworpen om de cruciale activiteiten achter de barcode te ondersteunen, door fabrikanten te helpen om etiketten sneller af te drukken, om herhaalde handmatige stappen te elimineren en om etiketteringsfouten te voorkomen."

De 2019 TEKLYNX barcode-etiketteringssoftwareoplossingen Zijn ontworpen om fabrikanten te helpen voldoen aan etiketteringsdoelstellingen met nieuwe functies zoals: bijgewerkte GS1-wizard, verbeterd vormontwerp voor geautomatiseerd afdrukken en vermindering van fouten, nieuwe etikettenontwerpfunctie, TLS 1.2 codering voor betere beveiliging, compatibiliteit met Windows Server 2019 en meer. Download een gratis 30-dagen demoversie van LABEL MATRIX, LABELVIEW of CODESOFT of vraag een demo aan van SENTINEL of LABEL ARCHIVE bij teklynx.com.

Bekijk de video TEKLYNX 2019-oplossingen voor meer informatie.

Over TEKLYNX International

TEKLYNX International helpt de toelevering beter te werken. Vandaag vertrouwen meer dan 750.000 bedrijven in meer dan 170 landen op TEKLYNX geïntegreerde producten voor het ontwerpen van barcodes en RFID-labels, en de mensen achter zijn oplossingen om barcodelabeldiensten efficiënt, accuraat, veilig en conform aan de industrie te maken. Met meer dan 30 jaar ervaring is TEKLYNX wereldwijd marktleider dankzij zijn betrouwbare software en superieure klantenondersteuning. Voor meer informatie over hoe de TEKLYNX-community bedrijven overal ter wereld helpt, bezoekt u teklynx.com of belt u TEKLYNX in uw regio.

Related Links

https://www.teklynx.com



SOURCE TEKLYNX International