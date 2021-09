TEKLYNX International lance la solution de gestion des étiquettes d'entreprise, TEKLYNX CENTRAL 6.0, conçue pour établir de meilleures connexions et rationaliser les processus

La solution d'étiquetage d'entreprise permet une plus grande efficacité, des processus d'impression plus rapides et une meilleure visibilité dans les environnements d'étiquetage

AUCH, France, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, le leader mondial des solutions logicielles d'étiquetage de codes-barres et RFID, a annoncé aujourd'hui le lancement de TEKLYNX CENTRAL 6.0. Cette solution logicielle de gestion d'étiquettes d'entreprise offre aux fabricants de toutes tailles la possibilité de gérer leur processus d'étiquetage dans toute leur entreprise à partir d'un seul endroit.

TEKLYNX CENTRAL est conçu pour aider à augmenter la productivité opérationnelle et peut gérer l'étiquetage de toute complexité tout en s'intégrant aux systèmes d'entreprise ERP. La solution de gestion d'étiquettes d'entreprise TEKLYNX CENTRAL maximise l'efficacité, la conformité et le contrôle de l'étiquetage en offrant une solution unique et unifiée pour la conception d'étiquettes, la sécurité et la traçabilité des étiquettes, l'automatisation de l'impression et la création de rapports.

TEKLYNX CENTRAL 6.0 est prêt pour le cloud et offre de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour aider les fabricants à établir de meilleures connexions tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Ces nouvelles fonctionnalités incluent :

Des améliorations dans Click Print Web pour accélérer les processus d'impression en renvoyant l'étiquette exacte à imprimer

Des sources de données cloud avec sources de données Microsoft OneDrive ou Google Drive pour des connexions plus faciles entre les données et les modèles d'étiquettes

Un audit de configuration pour un rapport complet du moment où les paramètres sont configurés pour une meilleure traçabilité et une meilleure visibilité de votre environnement d'étiquetage

La compatibilité cloud pour une impression d'étiquettes sécurisée partout dans le monde avec des options d'hébergement flexibles

L'authentification unique pour que les utilisateurs n'aient à se connecter qu'une seule fois pour plusieurs applications dans toute l'entreprise, créant ainsi un processus plus simple, plus facile et plus sécurisé

Demander une démo de TEKLYNX CENTRAL 6.0.

Le président de TEKLYNX International, Thierry Mauger, a déclaré : «Nous sommes fiers des améliorations proposées dans TEKLYNX CENTRAL 6.0 car elles représentent l'avenir de la gestion des étiquettes d'entreprise et aident nos utilisateurs à établir de meilleures connexions entre les systèmes, les personnes et les organisations tout au long de la chaîne d'approvisionnement.»

En savoir plus sur les solutions logicielles d'étiquetage et de gestion des codes-barres 2021 de TEKLYNX et sur la manière dont elles peuvent vous aider à mieux utiliser les codes-barres sur teklynx.com.

À propos de TEKLYNX International

TEKLYNX International aide les chaînes d'approvisionnement à mieux fonctionner. Aujourd'hui, plus de 750 000 entreprises dans plus de 170 pays font confiance aux produits de conception d'étiquettes de codes-barres et RFID intégrés de TEKLYNX et aux personnes qui sont derrière ses solutions pour rendre les opérations d'étiquetage de codes-barres efficaces, précises, sécurisées et conformes à l'industrie. Avec plus de 30 ans d'expérience, TEKLYNX est le leader mondial grâce à ses logiciels fiables et son support client supérieur. Pour en savoir plus sur la manière dont la communauté TEKLYNX aide les entreprises de tous les secteurs du monde entier, visitez teklynx.com ou contactez TEKLYNX dans votre région. Barcode Better™ avec TEKLYNX.

SOURCE TEKLYNX International