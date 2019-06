TEKLYNX International lanceert "Barcode Better™" merkgeving

Nieuwe merkgeving toont de klantgerichte filosofie van TEKLYNX en kenmerkt de bijgewerkte merkidentiteit en website

MILWAUKEE, 4 Juni 2019 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, de wereldwijde marktleider op het gebied van oplossingen voor barcode- en RFID-etikettering, heeft vandaag de lancering aangekondigd van zijn wereldwijde merknaam "Barcode Better™", dat de al lang bestaande klantgerichte filosofie en het unieke perspectief op barcodes weergeeft.

"TEKLYNX "Barcode Better" merkgeving spreekt tot de kern van ons merk", zegt TEKLYNX Global Marketing Director Jenna Wagner. "De realiteit is dat 'Barcoden' meer is dan een standaard voor het labelen, het is een actie die bedrijven laat werken. TEKLYNX is de enige leverancier van labelsoftware die 'barcode' als een werkwoord gebruikt en het is een onderscheid dat ons helpt bedrijven beter te laten functioneren."

Het beschouwen van "Barcode" als iets dat de efficiëntie en nauwkeurigheid van de toeleveringsketen bevordert, betekent dat TEKLYNX de klantondersteuning biedt die nodig is om mensen achter de workflows in de toelevering succesvol te maken. "Van het ontvangen van grondstoffen tot het verzenden van afgewerkte goederen, bedrijven vertrouwen op barcodes om toeleveringsketens te laten werken", verklaart Thierry Mauger, Directeur van TEKLYNX International. "Onze missie is om bedrijven beter te laten werken door klantgerichte barcode- en RFID-oplossingen te combineren met de beste ondersteuning van de sector." De eerste bedrijfscultuur van het bedrijf heeft van TEKLYNX een marktleider gemaakt, omdat bedrijven die selecte partners zijn, bij elke stap vertrouwen om bij hen te zijn.

De 'Merk' hoogtepunten van TEKLYNX "Barcode Better" omvatten:

Vernieuwde merkidentiteit met bijgewerkt bedrijfslogo, productlogo's, verpakkingsontwerp, merkkleuren en nieuwe "Barcode Better" slogan.

Nieuwe website met nieuw blog "The Human Readable", een robuuste mediabibliotheek en een nieuwe productselector.

Lees meer over hoe TEKLYNX bedrijven helpt met "Barcode Better" bij teklynx.com .

Over TEKLYNX International

TEKLYNX International helpt de toelevering beter te werken. Vandaag vertrouwen meer dan 750.000 bedrijven in meer dan 170 landen op TEKLYNX geïntegreerde producten voor het ontwerpen van barcodes en RFID-labels, en de mensen achter zijn oplossingen om barcodelabeldiensten efficiënt, accuraat, veilig en conform aan de industrie te maken. Met meer dan 30 jaar ervaring is TEKLYNX wereldwijd marktleider dankzij zijn betrouwbare software en superieure klantenondersteuning. Voor meer informatie over hoe de TEKLYNX-community bedrijven overal ter wereld helpt, bezoekt u teklynx.com of belt u TEKLYNX in uw regio.

