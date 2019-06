TEKLYNX International lancia il marchio globale "Barcode Better™"

Il nuovo marchio mette in mostra la filosofia di TEKLYNX incentrata sul cliente e presenta un'identità di marca e un sito web aggiornati.

MILWAUKEE, 4 giugno 2019 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, leader mondiale nelle soluzioni software per l'etichettatura di codici a barre e RFID, ha annunciato oggi il lancio del suo marchio globale "Barcode Better™", che mette in evidenza la filosofia aziendale di lunga data incentrata sul cliente e la prospettiva unica dei codici a barre.

"Il marchio TEKLYNX 'Barcode Better' parla dell'essenza del nostro marchio", afferma Jenna Wagner, Global Marketing Director di TEKLYNX. "La realtà è che il 'codice a barre' è più di uno standard di etichettatura, è un'azione che fa lavorare le aziende. TEKLYNX è l'unico fornitore di software per etichette che si riferisce al 'codice a barre' come un verbo ed è una distinzione che ci aiuta a far funzionare meglio le aziende".

Trattare il "codice a barre" come qualcosa che guida l'efficienza e la precisione della supply chain significa che TEKLYNX fornisce l'assistenza clienti necessaria per il successo delle persone che si trovano dietro i flussi di lavoro della supply chain. "Dal ricevimento delle materie prime alla spedizione dei prodotti finiti, le aziende si affidano ai codici a barre per far funzionare le catene di approvvigionamento", spiega il presidente internazionale di TEKLYNX Thierry Mauger. "La nostra missione è far funzionare meglio le aziende combinando le soluzioni RFID e codici a barre incentrate sul cliente con il miglior supporto del settore". La cultura del servizio prima di tutto ha fatto di TEKLYNX un leader di mercato, in quanto le aziende scelgono partner di fiducia per essere con loro ad ogni passo.

I punti di forza del marchio globale "Barcode Better" di TEKLYNX includono:

Rinnovata l'identità del marchio con logo aziendale aggiornato, loghi di prodotto, design del packaging, colori del marchio e il nuovo slogan "Barcode Better".

Nuovo sito con il nuovo blog "The Human Readable", una solida mediateca e il nuovo strumento di selezione dei prodotti.

Per saperne di più su come TEKLYNX aiuta le aziende "Barcode Better" vai su teklynx.com .

Informazioni su TEKLYNX International

TEKLYNX International aiuta le catene di fornitura a lavorare meglio. Oggi, più di 750.000 aziende in oltre 170 paesi si affidano ai prodotti di progettazione di etichette RFID e codici a barre integrati TEKLYNX e alle persone che stanno dietro le sue soluzioni per rendere le operazioni di etichettatura dei codici a barre efficienti, accurate, sicure e conformi alle norme industriali. Con oltre 30 anni di esperienza, TEKLYNX è il leader mondiale grazie al suo software affidabile e alla professionalità dell'assistenza clienti. Per saperne di più su come la comunità TEKLYNX aiuta le aziende di tutto il mondo, visita teklynx.com o chiama TEKLYNX nella tua regione. Barcode Better™ con TEKLYNX.

Related Links

http://www.teklynx.com



SOURCE TEKLYNX International