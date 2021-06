TEKLYNX lance la version 2021 de ses solutions logicielles d'étiquetage et d'impression de code-barres conçues pour sublimer les connexions informatiques au bénéfice de la "supply chain"

Ces Solutions d'étiquetage de code-barres améliorées sont encore plus efficaces, sécurisées et automatisées

AUCH, France, 8 juin 2021 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, le leader mondial des logiciels d'étiquetage de code-barres et RFID, a annoncé aujourd'hui le lancement de la version 2021 des solutions de conception d'étiquettes de codes-barres, d'impression automatisée et de traçabilité et de sécurité des étiquettes. Dotées d'un large éventail d'améliorations, les solutions TEKLYNX 2021 sont conçues pour de meilleures connexions entre les personnes, les processus et les entreprises tout au long des processus de production et de la mise en oeuvre de la supply chain.

Des fonctionnalités améliorées dans les solutions de conception d'étiquettes de code-barres TEKLYNX 2021 permettent :

D'accéder à des données à la demande à partir de sources de données cloud telles que Google Drive, Microsoft OneDrive ou les ressources RESTful API OData

D'imprimer facilement des étiquettes à partir de terminaux industriels Windows avec Touch2Print

De connecter les fonctions de compteur à une source de données externe pour une sérialisation avancée sur des étiquettes avec des fonctions de compteur variable

De s'intègrer aux systèmes de gestion des illustrations en tirant parti de la fonction BLOB (Binary Large Object) qui permet aux illustrations mises à jour d'apparaître automatiquement sur l'étiquette et évite de devoir enregistrer des images à plusieurs endroits

De créer une meilleure expérience utilisateur et un flux de travail d'impression d'étiquettes avec les améliorations du Form Editor

Téléchargez un essai gratuit de 30 jours des versions 2021 de LABEL MATRIX, LABELVIEW ou CODESOFT.

La solution d'impression automatisée SENTINEL 2021, et le logiciel de traçabilité des étiquettes LABEL ARCHIVE 2021, présentent de nouvelles améliorations pour :

Vous assurer qu'aucune interruption ne survienne dans le processsus d'étiquetage durant les mises à niveau du serveur, les arrêts inattendus ou la maintenance planifiée en utilisant le processus d'activation automatique du serveur de secours (Backup Server) de SENTINEL

S'intégrer avec l'API RESTful, le standard des protocoles Web, grâce à l'API Web améliorée

Prendre en charge la structure de messagerie du protocole Modbus pour recevoir des données d'un contrôleur logique programmable (PLC) et déclencher l'impression d'une étiquette

Demandez une démo de SENTINEL ou LABEL ARCHIVE.

«Les codes-barres sont essentiels pour un processus de production optimisé et garantir l'efficacité de la supply chain», déclare Thierry Mauger, président de TEKLYNX International. «Les solutions logicielles 2021 de TEKLYNX sont conçues pour aider les entreprises de toutes tailles à améliorer l'efficacité de l'étiquetage, avec de meilleures connexions entre les systèmes, les personnes et les entreprises dans un environnement informatique de plus en plus complexe».

À propos de TEKLYNX International

TEKLYNX International aide les chaînes d'approvisionnement à mieux fonctionner. Plus de 750000 entreprises dans plus de 170 pays font confiance aux solutions de conception d'étiquettes de code-barres TEKLYNX pour rendre les opérations d'étiquetage et d'impression efficaces, précises, sécurisées et conformes. Pour en savoir plus sur TEKLYNX, visitez teklynx.com ou appelez TEKLYNX dans votre région. Barcode Better ™ avec TEKLYNX.

