TEKLYNX und OPAL Associates Holding AG geben neue Partnerschaft bekannt

Verbesserte Verwaltung, Kontrolle und Druck von Barcode-Etiketten durch SAP ERP-Systemintegration

AUCH, Frankreich, 2. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International , bekannt für seine Software, die Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Verbesserung von Barcodes hilft, gibt eine neue Partnerschaft mit OPAL Associates Holding AG bekannt.

Diese Partnerschaft erweitert die von TEKLYNX angebotene Funktionalität des Designs, der Verwaltung und des Drucks von Barcode-Etiketten durch die von OPAL angebotenen SAP-Systemintegrationen.

„OPAL LABELMANAGEMENT ist das weltweit führende und am besten integrierte System für die Verwaltung von Daten und Formatvorlagen für den Druckprozess von SAP. Das macht OPAL für unsere Kunden weltweit zu einem idealen Partner für die nahtlose Integration der Etikettierung in SAP ERP-Systeme. Wir sind sehr stolz auf die Partnerschaft zwischen OPAL und TEKLYNX, da sie neue Standards setzt und unseren Kunden einen großen Mehrwert bietet", erklärt Thierry Mauger, Präsident von TEKLYNX International.

Effiziente, transparente und intelligente AutoID-Lösungen optimieren die von TEKLYNX CODESOFT angebotene Barcode- und RFID-Technologie weiter, vereinfachen die Produktionsprozesse und erleichtern die Kontrolle und das Qualitätsmanagement in einer Zeit, in der Automatisierung, Geschwindigkeit und Kontrolle an erster Stelle stehen.

Uwe Grünwald von der OPAL Associates Holding AG, Management, betont: „Die Partnerschaft mit TEKLYNX ermöglicht es noch mehr Unternehmen mit einem SAP ERP-System, effizienten und sicheren Etikettendruck in der gesamten Lieferkette zu etablieren. Mit CODESOFT und unserer Lösung zur Etikettenverwaltung in SAP ermöglichen wir es Unternehmen, Waren und Lieferungen immer und überall korrekt zu kennzeichnen. Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden ein so professionelles Etikettendesign-Tool wie CODESOFT anbieten können."

Fertigungsunternehmen, die ein SAP ERP-System nutzen oder evaluieren, können ein kostenloses Beratungsgespräch anfordern , um zu erfahren, wie bessere Integrationen das Design, die Verwaltung und die Druckkontrolle von Barcode-Etiketten jetzt und in Zukunft verbessern können.

Informationen zu TEKLYNX International

TEKLYNX hilft Lieferketten, besser zu funktionieren. Heute vertrauen mehr als 750.000 Unternehmen in über 170 Ländern auf die integrierten Barcode- und RFID-Etikettendesignprodukte von TEKLYNX, um Barcode-Etikettierungsvorgänge effizient, genau, sicher und industriekonform zu gestalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter teklynx.com oder telefonisch bei TEKLYNX in Ihrer Region . Barcode Better™ mit TEKLYNX.

Informationen zu OPAL

OPAL ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet von AutoID und SAP. Als Dienstleistungsanbieter und Systemintegrator unterstützen sie die gesamte Lieferkette. Von der Projektberatung und -unterstützung bis hin zur Softwareentwicklung für unterschiedliche Bedürfnisse bietet OPAL Lösungen, die die Logistik noch stärker machen. Weitere Informationen finden Sie unter: opal-holding.com .

SOURCE TEKLYNX International