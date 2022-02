TEKSAN ATTIRE L'ATTENTION AVEC SES NOUVEAUX GROUPES ÉLECTROGÈNES MOBILES

Executive Hire Show, l'un des événements les plus importants qui rassemble toutes les parties du secteur, a eu lieu à la Coventry Building Society Arena les 9 et 10 février 2022. L'événement a accueilli des entreprises et des visiteurs de toute l'Europe et est devenu déterminant pour le lancement de nouvelles tendances ainsi que pour l'introduction initiale de solutions de location aux entreprises.

Teksan, leader dans le secteur de l'énergie ininterrompue grâce à ses investissements en R&D, a lancé sa gamme de groupes électrogènes mobiles de location au salon Executive Hire Show. En ce qui concerne les besoins en énergie temporaire, les groupes électrogènes portables de location Teksan attirent l'attention grâce à leurs solutions idéales.

Selon Eren Murat Emre, directeur régional Grande-Bretagne de Teksan, la famille de groupes électrogènes portables de location, qui a été achevée l'année dernière et présentée au Executive Hire Show, comblera une lacune importante : « Nous avons lancé notre gamme de groupes électrogènes mobiles de location, qui devrait attirer l'attention sur les marchés. Nous avons été très satisfaits des premières réactions à notre famille de produits, qui répond aux demandes de tous les secteurs, en particulier par l'intermédiaire des entreprises de location de groupes électrogènes. La gamme de groupes électrogènes mobiles de location Teksan d'une puissance de 45 à 660 kVA et à puissance prime arrive sur le marché avec des moteurs sans émissions et des options de moteurs Stage V/Tier 4F adaptés à l'Europe et aux États-Unis. Suite à un processus de R&D à long terme, nous avons créé notre famille de groupes électrogènes de location pour nous démarquer sur la scène mondiale. Notre cabine adaptée et notre châssis renforcé assurent durabilité et tranquillité. De plus, des connexions spécialement conçues facilitent le transport et l'utilisation dans toutes les conditions. Le produit compact a été équipé d'un système de vanne à trois voies qui permet le remplissage de carburant à partir de deux points différents sans ouvrir les portes de la cabine. La famille de produits de location Teksan comble une lacune importante sur le marché mondial des groupes électrogènes de location et nous nous attendons à ce qu'elle suscite un grand intérêt à l'échelle mondiale grâce à ses nombreux avantages comme la facilité de transport et les économies de carburant. »

Contact :

RIDVAN OKSUZ

+90537 591 77 94

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1750144/Teksan_Rental_GenSet.jpg

SOURCE Teksan