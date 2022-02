TEKSAN MACHT AUF SICH AUFMERKSAM MIT SEINEN NEUEN MOBILEN GENERATOREN

Teksan stellte auf der Executive Hire Show seine Produktfamilie mietbarer mobiler Stromerzeuger vor

LONDON, 21. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Das weltweite Bewusstsein für Nachhaltigkeit sowie hohe Kosten lassen den Mietsektor stetig wachsen. Seit 2007 treffen sich auf der Executive Hire Show die großen Unternehmen der Vermietungsbranche. Die Veranstaltung, die in diesem Jahr am 9. und 10. Februar 2022 in Coventry (Vereinigtes Königreich) ausgetragen wurde, fand in der Branche weiterhin großen Anklang. Teksan, das innovative Unternehmen im Bereich der unterbrechungsfreien Energieversorgung, hat auf der Executive Hire Show seine Produktfamilie der mobilen Mietstromerzeuger vorgestellt.