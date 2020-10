Tele Columbus et OpenVault signent un accord à long terme pour renforcer les expériences haut débit de PŸUR en Allemagne

Solution professionnelle pour optimiser les performances et l'expérience utilisateur

HOBOKEN, New Jersey et BERLIN, 22 octobre 2020 /PRNewswire/ -- OpenVault et sa filiale OpenVault Europe GmbH, fournisseurs mondiaux d'analyses industrielles et de solutions technologiques SaaS pour les opérateurs de haut débit, ont annoncé aujourd'hui une étape importante de leur expansion sur le marché européen avec la signature d'un accord à long terme avec Tele Columbus AG (ETR: TC1), le deuxième plus important câblo-opérateur allemand, avec 3,3 millions de foyers raccordés.

Dans le cadre de cet accord, Tele Columbus intégrera les solutions d'OpenVault dans des réseaux desservant 2,4 millions de foyers compatibles IP afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs et d'optimiser la performance des réseaux à haut débit. Grâce au déploiement du module Operations & Analytics d'OpenVault, Tele Columbus récupèrera des informations sur les capacités en temps réel des réseaux à haut débit et leurs modèles d'utilisation.

« Pendant la pandémie mondiale, la fiabilité, la qualité de service et le soutien à la clientèle ont été plus importants que jamais, a expliqué Dietmar Pöltl, directeur de la technologie du groupe Tele Columbus. Tirer parti de l'expertise et de l'expérience immenses d'OpenVault en gestion de réseau pour dégager de façon proactive les tendances de consommation permettra de continuer à offrir le meilleur service à haut débit du secteur. »

« Tele Columbus a placé la barre très haut en Allemagne pour ce qui est d'offrir des services de qualité optimale et d'anticiper les besoins des clients, en particulier pendant les périodes difficiles, a déclaré Mark Trudeau, directeur général d'OpenVault Europe GmbH et PDG d'OpenVault LLC. En aidant Tele Columbus à optimiser les performances du réseau, OpenVault peut offrir une distribution ininterrompue de services exceptionnels qui fidélisent les abonnés et génèrent des revenus. »

À propos de Tele Columbus

Tele Columbus AG est l'un des principaux opérateurs de réseaux de fibre optique en Allemagne, avec un marché de plus de trois millions de ménages. Sous la marque PΫUR, la société propose un accès à Internet à haut débit comprenant le téléphone et plus de 250 programmes de télévision sur une plate-forme de divertissement numérique qui combine la télévision classique avec le divertissement vidéo à la demande. Avec ses partenaires du secteur du logement, le groupe Tele Columbus met en œuvre des modèles de coopération sur mesure et des services numériques modernes à valeur ajoutée tels que la télémétrie et les portails des locataires. En tant que prestataire complet de services pour les municipalités et les fournisseurs régionaux, l'entreprise fait avancer l'infrastructure en fibre optique et l'expansion du haut débit en Allemagne. Dans le domaine de la clientèle d'affaires, elle propose également des services de télécommunications et des solutions d'entreprise en fonction du réseau de fibre optique de l'entreprise. Tele Columbus AG, dont le siège est à Berlin et disposant de succursales à Leipzig, Unterföhring, Hambourg, Ratingen et Chemnitz, est cotée au SDAX et sur le marché réglementé (Prime Standard) de la Bourse de Francfort depuis janvier 2015.

À propos d'OpenVault

OpenVault et OpenVault Europe GmbH sont l'une des principales sources de solutions technologiques à haut débit et d'analyses de données sur les modes de consommation du haut débit dans le monde entier. Les solutions et outils SaaS basés sur le cloud des entreprises aident les prestataires de services à optimiser les performances du réseau, à augmenter leurs revenus et à améliorer la satisfaction des abonnés. OpenVault et OpenVault Europe regroupent et analysent les données du marché qui en résultent pour fournir des vues détaillées hors pair des habitudes des consommateurs qui peuvent être utilisées pour anticiper les tendances du haut débit résidentiel et commercial.

