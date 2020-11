TELECAST AO VIVO PARA O Dia Mundial da Criança: Desvende o futuro sol artificial com cientistas da China e da Rússia em 20 de novembro!

Oitenta e cinco por cento da energia que as pessoas usam, incluindo carvão, petróleo fóssil e gás natural, vem de fósseis. Uma estimativa revela que os humanos enfrentarão esgotamento de carvão em aproximadamente 200 anos. Além disso, não haverá mais gás natural disponível para os humanos em 57 a 65 anos. A crise iminente é que todo o petróleo fóssil terá sido usado por volta de 2050.

Para piorar as coisas, os combustíveis fósseis causaram poluição pesada. A névoa é um exemplo flagrante.

Entretanto, mesmo as energias limpas, incluindo a energia eólica, a energia solar e a energia das marés, não poupam as preocupações da humanidade. Porque elas são caras e não geram energia suficiente.

Se os humanos encontrassem uma energia segura, limpa, eficiente e inesgotável, será que as crises de energia seriam extintas?

Sim, elas seriam! Porque existe fusão nuclear.

A curiosidade infinita, a pesquisa intensiva e as observações aprofundadas dos cientistas sobre o Sol, um enorme dispositivo de fusão nuclear do universo, revelaram aos cientistas que a energia do Sol vem das contínuas reações de fusão nuclear dentro dele. Isso os leva a uma hipótese ousada: Ao polimerizar isótopos de hidrogênio em hélio, uma energia de fusão inesgotável será liberada. A simulação do processo de produção de energia do sol fará gradualmente de um sol artificial uma criação, ao invés de uma imaginação escrita em rimas infantis.

Então, o que é fusão nuclear? Como os cientistas simulam o processo em que o sol gera energia? Que dificuldades esperam os cientistas antes que um sol artificial seja criado? Quando podemos usar a energia gerada por reações de fusão nuclear?

Com a aproximação do ano sino-russo das inovações tecnológicas, uma surpresa será dada às crianças na China e na Rússia em 20 de novembro de 2020, o Dia Mundial da Criança, como parte do programa baseado na situação para o desenvolvimento da alfabetização científica de adolescentes por especialistas. Cientistas de ambos os países serão convidados a falar sobre o sol artificial e sobre a difícil realização da fusão nuclear controlável.

As inovações por trás do dispositivo em forma de donut por cientistas de ambos os países

Tokomak, um reator em forma de donut que realiza fusão nuclear controlável com confinamento magnético, é o sol artificial mais amplamente usado até hoje. A China e a Rússia há muito trabalham e progridem juntas na fusão nuclear. Fruto da sabedoria dos cientistas dos dois países, Tokomak testemunhou a amizade entre os dois países. Wu Weiyue, pesquisador do Instituto de Física do Plasma da Academia Chinesa de Ciências, fará uma introdução detalhada sobre o T-7, o primeiro dispositivo supercondutor Tokamak proporcionado pelo Instituto Kurchatov após a desintegração da União Soviética, e contará histórias tocantes de cooperação por trás disso.

Os dispositivos Tokamak foram inventados pela primeira vez pelo Instituto Kurchatov, com sede em Moscou, na década de 1950. Temos o privilégio de convidar Alexandre Yevgenivich Bragov, diretor do Centro Nacional de Pesquisa do Instituto Kurchatov, para esta sessão para nos falar sobre a cooperação entre nossos países em inovações.

Os dispositivos Tokamak são uma das mais modernas plataformas abertas internacionais entre os dispositivos de fusão com base em confinamento magnético em todo o mundo, e sempre um paradigma na cooperação tecnológica internacional. Os cientistas de ambos os países também irão elaborar sobre os últimos avanços na fusão nuclear. O ano de 2020-2021 é o ano sino-russo de inovações tecnológicas, e o primeiro ano temático nacional após o início da nova era das relações bilaterais. É também um movimento estratégico significativo na cooperação tecnológica para ambos os países. Acreditamos que a luz da fusão será acesa desde cedo com os esforços dos cientistas dos dois países.

EAST, um Tokamak atualizado: mais um passo para a criação do sol artificial

EAST, o anel supercondutor do leste, é o primeiro dispositivo de fusão magneticamente confinado totalmente supercondutor construído de forma autônoma apenas por cientistas chineses. Qian Jinping, diretor adjunto do Laboratório de Física Tokamak do Instituto de Física do Plasma da Academia Chinesa de Ciências, revelará os pontos fortes desta versão atualizada e mais poderosa do Tokamak. O anfitrião também irá levá-lo aos técnicos envolvidos no projeto EAST, mostrando como eles fazem a mágica.

Pequenos questionadores revelando o enorme dispositivo

Boas perguntas são pontos de partida para explorações e chaves para as portas do conhecimento.

As sessões de perguntas e respostas são especialmente organizadas para adolescentes em ambos os países durante a palestra. "O sol artificial explodirá?" "Como este sol armazenará a sua energia?" " Will this artificial sun heat the earth up?" Perguntas como essas e as interações entre as crianças e os cientistas oferecerá às crianças um quadro mais nítido deste imenso e misterioso dispositivo científico do ponto de vista dos adultos.

Além disso, presentes e desejos serão trocados on-line entre as crianças nos dois países para que a parceria Sino-Rússia seja duradoura.

Vamos desvendar este sol artificial juntos às 14h do dia 20 de novembro de 2020!

FONTE Science and Technology Daily | IUSTC

