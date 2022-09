Telecoming devient le partenaire mobile officiel du Royal Sporting Club d'Anderlecht

L'équipe belge rejoint le projet sportech de l'entreprise en tant que quatrième club européen

L'entreprise spécialisée dans les technologies de monétisation du sport distribuera l'expérience mobile officielle du club par l'intermédiaire des opérateurs télécoms

Telecoming est le partenaire DCB officiel d'autres clubs de football européens tels que le Real Madrid CF, le PSG ou le SL Benfica

MADRID, 1er septembre 2022 /PRNewswire/ -- Les fans de sport ne sont plus des spectateurs passifs. Ils sont actifs, collaboratifs, créatifs et partagent leurs propres contenus autour des compétitions. Les entreprises technologiques contribuent à l'engagement des fans en proposant de nouvelles expériences numériques.

Dans le cadre de cette tendance, Telecoming a signé un accord exclusif pour devenir le distributeur officiel de contenu numérique du Royal Sporting Club Anderlecht. Le club, fondé en 1908, possède une communauté sociale de plus de 2,5 millions de followers sur ses quatre principaux canaux de médias sociaux. Le RSC Anderlecht est l'équipe la plus titrée de la Jupiler Pro League belge, avec 34 titres de champion.

Telecoming devient ainsi le partenaire de confiance du RSC Anderlecht pour développer le service mobile officiel où les fans pourront vivre une expérience numérique unique et inoubliable. L'entreprise fournira la technologie nécessaire pour monétiser ce service par une facturation directe via les opérateurs mobiles.

« Nous sommes ravis de devenir le partenaire officiel du RSC Anderlecht pour créer et monétiser leur nouvelle expérience mobile. Chez Telecoming, nous développons actuellement des solutions sportech dans 21 pays, et c'est fantastique d'ajouter le RSC Anderlecht à notre portefeuille », déclare Cyrille Thivat, PDG de Telecoming. « Les organisations sportives ont compris que la technologie doit être au cœur de leur modèle économique. Les clubs de football ont déjà construit une audience numérique. Nous sommes heureux de les aider à la monétiser avec une nouvelle expérience numérique officielle pour les fans ».

Telecoming, qui se distingue par son expérience de la monétisation mobile du football sur différents marchés, consolide son leadership dans les solutions de divertissement sportif mobile. La société a déjà établi des alliances fructueuses avec d'autres clubs de football européens tels que le Real Madrid CF, le PSG et Benfica, devenant ainsi un partenaire pertinent pour les clubs et les opérateurs de télécommunications.

À propos de Telecoming

Telecoming est une entreprise internationale spécialisée dans les technologies de monétisation du sport et du divertissement. Elle déploie des solutions visant à améliorer les processus de paiement mobile et la technologie publicitaire. Une plateforme évolutive, flexible et sécurisée intègre de manière transparente des outils de génération de revenus pour les entreprises opérant dans l'environnement numérique. Leader dans l'économie du contenu numérique depuis 2008, Telecoming est actuellement présent dans 21 pays. La Bourse de Londres a reconnu l'entreprise comme l'une des organisations européennes les plus inspirantes. En outre, elle figure parmi les entreprises européennes à la croissance la plus rapide, selon le classement des 5 000 de Morningstar's Inc. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.telecoming.com

SOURCE Telecoming