Telecoming remporte le Best Digital Entertainment Innovation Award de l'AfricaCom 2019

CAPE TOWN, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Telecoming, société internationale spécialisée dans la monétisation des services en ligne, a reçu hier le prix AfricaCom 2019 du divertissement digital le plus innovant, pour son service de vidéo 360 et réalité virtuelle.

Telecoming ha développé un service de divertissement immersif mobile conçu pour offrir une toute nouvelle expérience aux utilisateurs africains. L'utilisateur est au cœur de l'action grâce à des vidéos et des jeux à 360° et réalité virtuelle. Sans avoir besoin de hardware supplémentaire, l'utilisateur devient le personnage principal de sa propre expérience de jeu.

Grâce à son expertise du marché et à son innovation technologique, Telecoming a crée ce service de réalité virtuelle avec plus de 70 vidéos 360o, dans cinq catégories différentes (voyages, expériences, musique, sports et jeux), et près de 100 vidéos interactives et jeux en réalité virtuelle pour Android.

D'après le Directeur des Opérations pour l'Afrique et la France de Telecoming, Mohamed Benhamadi : « nous sommes vraiment engagé à innover constamment et à développer des services différents pour les utilisateurs mobiles. Nous sommes fiers d'avoir reçu ce prix pour notre travail sur le marché africain, un marché à la fois extrêmement dynamique et intéressant pour Telecoming ».

A propos de Telecoming

Spécialiste du paiement mobile depuis 2008, Telecoming développe des technologies de monétisation des services en ligne. La société travaille main dans la main avec les principaux opérateurs mobiles pour créer des solutions qui visent à améliorer l'ensemble du parcours client mobile, de la publicité jusqu'au paiement. Telecoming va continuer à dominer le marché de la facturation directe des opérateurs, grâce à sa capacité à innover pour développer de nouvelles solutions de paiement en ligne, partout dans le monde. La société a été reconnue par la bourse de Londres comme l'un des acteurs européens les plus inspirants. Enfin, selon le classement « 5000 Ranking 2018 » de Morningstar's Inc., Telecoming fait partie des 500 entreprises européennes dont la croissance est la plus rapide.

