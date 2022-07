Telenor Danemark déploie la solution Wi-Fi 6 de SoftAtHome

Grâce à la solution wifi'ON de SoftAtHome, l'offre haut débit MaxSpeed de Telenor Danemark propose une expérience Internet optimale reposant sur une meilleure vitesse et une meilleure connectivité domestique. Lancées au deuxième trimestre, les passerelles DSL Home Gateway et Fiber Home Gateway de Telenor Danemark garantissent l'accès à un WLAN ultrarapide conforme à la norme Wi-Fi 6 avec une vitesse sans fil pouvant atteindre 1 Gb/s. Les nouveaux répéteurs Wi-Fi 6 sont compatibles avec de nouveaux routeurs à large bande pour que tous les clients de Telenor puissent profiter d'une expérience Wi-Fi de grande qualité. Par ailleurs, ces nouveaux répéteurs sont compatibles avec les routeurs actuels afin de garantir une offre de solution plus durable.

Grâce aux fonctions Wi-Fi plus intelligentes proposées par wifi'ON, les abonnés de Telenor Danemark bénéficient d'une expérience optimale en travaillant à domicile, en jouant à des jeux en ligne ou en regardant des vidéos en haute résolution.

« Nous sommes fiers de mettre sur le marché l'une des premières solutions Wi-Fi 6 entièrement gérées dans le cadre de notre offre MaxSpeed, et de pouvoir continuer à offrir une expérience Wi-Fi de grande qualité aux consommateurs danois », a déclaré Lars Kyrø, directeur de l'unité Internet chez Telenor Danemark. « La collaboration avec l'équipe d'experts de SoftAtHome a facilité le déploiement de cette solution grâce à une approche professionnelle, coopérative et flexible qui a abouti à une mise sur le marché rapide et efficace. »

« Telenor Danemark voulait étendre ses services de connectivité haut de gamme du WAN au LAN en un temps record », a déclaré David Viret-Lange, PDG de SoftAtHome. « Nous avons réussi à livrer notre solution Wi-Fi intelligente sur leur gamme complète de produits Wi-Fi 6, en moins de neuf mois. La coopération avec les équipes de Telenor Danemark a été excellente, et je suis sûr que le nouveau répéteur Wi-Fi 6, lancé en juillet, consolidera encore sa position sur le marché. »

SoftAtHome est un fournisseur de logiciels indépendant qui propose six solutions différentes pour le haut débit (Connect'ON), le Wi-Fi (Wi-Fi'ON), la sécurité (Secure'ON), la maison intelligente (Things'ON), la vidéo (Watch'ON), l'analyse et la surveillance de la qualité d'expérience (Eyes'ON). Les produits de la société sont déployés par des opérateurs de télécommunications et de radiodiffusion dans plus de 25 millions de réseaux domestiques et des millions d'appareils mobiles. La société, détenue par des opérateurs de télécommunications, compte plus de 300 employés, principalement des ingénieurs logiciels engagés dans des communautés open-source telles que prpl ou RDK. Les produits hybrides de SoftAtHome exploitent de manière unique le meilleur des composants logiciels basés sur le Cloud et des logiciels intégrés dans de multiples appareils mobiles et fixes.

