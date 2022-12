Teleperformance získává zlato na letošním udílení cen ECCCSA

LONDÝN, 9. prosince 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Teleperformance dosáhla na nejvyšší příčku v celoevropské soutěži kontaktních center European Contact Centre and Customer Service Awards (ECCCSA). Nejdéle fungující a nejvýznamnější evropské ocenění letos vyhlásilo své vítěze před více než 1200 hosty z 32 zemí. Společnost Teleperformance si přitom odnáší za vynikající služby zákazníkům celkem 8 cen.

Na špičku ji vyneslo zlato v kategoriích Best BPO Partnership (Large), tedy nejlepší outsourcing obchodních procesů velkých podniků, Best Approach to Diversity a Inclusion (nejlepší přístup k rozmanitosti a inkluze). Za poslední čtyři roky posbíral tento gigant v oboru zákaznické zkušenosti (CX) více než 30 ocenění ECCCSA, čímž prokázal své konzistentní kvality a upevnil svou pozici nezpochybnitelného evropského lídra.

Pochvalné ocenění Highly Commended si Teleperformance odnesla také za Best Multilingual Customer Service (nejlepší vícejazyčný zákaznický servis), a to jako vůbec jediná společnost v této kategorii.

Uznávaná organizace ECCCSA oceňuje společnosti zabývající se službami pro zákazníky za vynikající přístup k zaměstnancům, inovace a obchodní výsledky. Cílem společnosti Teleperformance je přinášet díky kombinaci lidského přístupu a špičkových technologií jednodušší, rychlejší a bezpečnější interakci se zákazníky.

Provozní ředitel skupiny a mluvčí Teleperformance Agustin Grisanti uvedl: „Těší mě, že náš tým v Evropě získal od několika společností uznání za naše společné nadšení pro výjimečné služby, skvělé konkrétní výsledky a naplňování potřeb našich klientů i jejich spotřebitelů. Tato nezávislá renomovaná ocenění dokazují, že i nadále nastavujeme na trzích CEMEA vysokou laťku pro efektivitu a vynikající zákaznické služby."

SOURCE Teleperformance Global