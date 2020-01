Telepin sélectionnée pour promouvoir le développement économique et l'initiative humanitaire au Yémen

OTTAWA, Ontario, 21 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Au Yémen, la National Wallet Company demande l'aide de la fintech canadienne pour lancer un projet d'inclusion financière.

Selon les Nations Unies , le Yémen connaît aujourd'hui la crise humanitaire la plus grave au monde

Pour les 24 millions de personnes déplacées en raison des conflits exacerbés, l'accès à l'aide humanitaire est la seule protection contre la mortalité due à la famine. Telepin et ONE, la marque de commercialisation de la National Wallet Company (NWC), espèrent améliorer cet accès pour permettre aux Yéménites de mieux contrôler leur quotidien.

ONE lancera sous peu la première plateforme d'argent mobile du pays, qui proposera à la population yéménite des services de porte-monnaie électronique sans espèces. Dans un pays où plus de 90 % de la population ne dispose pas de compte bancaire, cette plateforme offrira aux utilisateurs une solution alternative face à l'instabilité de l'argent en espèces. La GSM Association (GSMA) indique les potentiels effets d'une telle initiative dans un rapport publié en 2017 , expliquant dans quelle mesure les déploiements d'argent mobile « appuient l'inclusion financière, aident à renforcer la résilience et, plus important encore, peuvent être très utiles aux populations déplacées dans le monde entier. »

La plateforme, développée par ONE et Telepin, permettra aux clients de charger et de retirer des espèces, d'envoyer de l'argent à leurs familles et amis, de recevoir leur salaire, de payer leurs factures et, surtout, d'effectuer des transactions avec des commerçants locaux – le tout par le biais d'une plateforme novatrice accessible sur tout type d'appareils mobiles basiques comme sur smartphones et ne nécessitant pas d'accès à Internet. La plateforme a pour partenaires principaux les plus grandes entreprises privées du Yémen, qui ont engagé leur réseau de plus de 100 000 revendeurs et distributeurs directs et indirects au Yémen pour soutenir cette initiative. Les 11 plus grandes banques du Yémen apportent également leur soutien à cette initiative et veillent à ce qu'elle bénéficie de la portée la plus vaste possible dans le pays, même parmi les communautés les plus reculées. Le but est de répondre aux besoins en matière de finances de millions de Yéménites subissant les conséquences de la crise.

Mohamed Hayel Saeed, directeur marketing de ONE, a déclaré : « Grâce à sa collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, ONE accompagnera l'économie du Yémen vers le XXIe siècle en apportant des résultats durables et positifs à long terme pour la population yéménite actuelle et pour les générations futures. Nous nous sommes efforcés de créer une solution innovante pour redonner aux Yéménites le contrôle sur leurs activités financières quotidiennes et pour garantir leur avenir. Nous entendons maintenant parcourir la dernière ligne droite et étendre l'accès aux services financiers au plus grand nombre possible des 20 millions de personnes non 'bancarisées' au Yémen. »

Vincent Kadar, PDG de Telepin, se montre tout aussi optimiste. « La National Wallet Company a mis sur pied un plan solide en vue d'offrir aux familles des options financières fiables dans un monde incertain », a-t-il précisé. « Grâce au vaste réseau commercial de la société et à l'expérience de Telepin en matière de développement d'intégrations complexes et personnalisées, le lancement de cet outil dont l'impact sur la vie de ses utilisateurs sera important et immédiat est en très bonne voie. »

ONE et Telepin prévoient de lancer leur plateforme de porte-monnaie électronique mobile en 2020.

À propos de ONE

ONE est la marque de commercialisation développée par la National Wallet Company (NWC). ONE, société soutenue et gérée par le Yémen, s'attache à développer un porte-monnaie électronique mobile pour la population yéménite afin de répondre aux besoins financiers de millions de Yéménites souffrant des conséquences d'une crise humanitaire. Les investisseurs de ONE sont le véhicule d'investissement fintech Murooj Electronic Services, WeNet (la société de services financiers du Yémen), détenue par 11 banques œuvrant au Yémen, et un groupe d'entreprises du secteur privé disposant d'un réseau de plus de 100 000 revendeurs et distributeurs directs et indirects. ONE entend déployer une plateforme d'argent mobile adaptée et à même d'avoir un impact positif important sur la vie quotidienne de la population du Yémen.

À propos de Telepin

Depuis son siège situé à Ottawa, au Canada, la société est devenue un leader mondial dans le domaine des plateformes de transactions mobiles et compte parmi ses clients des opérateurs de premier plan au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et dans les Amériques. Les opérateurs de réseaux mobiles et les prestataires de services financiers s'appuient sur les prestations de Telepin pour maximiser leurs revenus et fournir des applications mobiles novatrices à leurs clients, quelle que soit leur situation ou leur localisation. Plus de 256 millions de clients utilisent aujourd'hui la plateforme de la société, qui a traité à ce jour plus de 10 milliards de transactions. www.telepin.com

