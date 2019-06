Telesoft Technologies annonce l'arrivée du FlowProbe 4 x 100 GbE, sécurité de réseau suralimentée, à Infosecurity Europe 2019

Le FlowProbe 4 x 100 GbE surveille les réseaux en temps réel à grande échelle pour maintenir la sécurité face à l'explosion des technologies de production de données

BOURNEMOUTH, Angleterre, 3 juin 2019 /PRNewswire/ -- Telesoft Technologies , fournisseur de technologies de niveau opérateur pour des environnements informatiques de haute densité, notamment des organisations en réseau, d'entreprise et gouvernementales, a annoncé aujourd'hui la dernière étape de l'évolution de son appareil compact 1U FlowProbe, qui fonctionne désormais à 4 x 100 GbE ( contre 2 x 100 GbE auparavant). Le FlowProbe 4 x 100 GbE surveille les réseaux en temps réel et offre un niveau de performance extrêmement élevé pour diagnostiquer les problèmes, détecter les anomalies et maintenir la sécurité – il s'agit du premier produit de ce type sur le marché actuel. Elle opère en utilisant des données de trafic détaillées non échantillonnées sous la forme d'enregistrements de débit de réseaux à grande échelle.

Le FlowProbe 4 x 100 GbE est idéal pour des déploiements de réseaux nationaux à grande échelle, des dorsales de centres de données et des connexions d'appairage. Avec l'arrivée des réseaux 5G qui accélèrent les vitesses de téléchargement tout en posant des problèmes de sécurité plus importants, les technologies grandes consommatrices de données telles que l'Internet des Objets (IdO), le cloud et la blockchain exigent des débits plus élevés, ouvrant ainsi la voie à l'adoption de centres de données de plus grande capacité. Le FlowProbe 4 x 100 GbE permet aux organisations œuvrant dans un environnement informatique à haute densité de se protéger et de se préparer à l'avenir face à l'explosion du big data.

Steve Patton, directeur et spécialiste cybersécurité chez Telesoft Technologies, a commenté cette nouvelle : « Cette évolution de notre FlowProbe 4 x 100 GbE survient à une période charnière, alors que les infrastructures critiques nationales sensibles continuent à être compromises dans tout le Royaume-Uni, et que le volume et la sophistication des attaques évoluent sans cesse de manière exponentielle. L'envergure des télécommunications et les grands environnements d'entreprise posent des défis informatiques sans pareil, auxquels d'autres solutions de sécurité ne parviennent tout simplement pas à répondre. Sans un système conçu pour faire face à ces défis spécifiques et aux niveaux de données présents, les organisations ne peuvent que recourir aux solutions existantes en espérant qu'elles ne cèderont pas sous la pression.

» C'est pourquoi certains des plus grands opérateurs de réseau, entrepôts de centre de données et organisations gouvernementales du monde entier font confiance à nos outils de visibilité de réseau hautement évolutifs pour réagir aux incidents, capter le trafic et détecter les menaces en temps réel et à large échelle dans des réseaux fonctionnant à des vitesses de plusieurs centaines de Gbps. Les réseaux mobiles, par exemple, jouent un rôle central dans le quotidien de tout un chacun, en facilitant la communication et la croissance économique, ce qui explique qu'ils soient souvent la cible de cyberattaques impitoyables. Désormais, le FlowProbe 4 x 100 GbE suralimente la sécurité des réseaux mobiles pour atteindre un niveau sans précédent. »

Le FlowProbe 4 x 100 GbE de Telesoft identifie des protocoles de couche 7 et extrait des informations essentielles relatives au débit pour les enregistrer – le tout, et c'est important, sans affecter le trafic surveillé.

Les flux HTTP sont détectés sur tout type de port, et l'hôte, l'URI (Uniform Resource Identifier), la méthode et les zones de statut sont extraits pour être inclus dans l'enregistrement des données relatives au débit.

Pour les flux SSL, le nom du serveur est extrait pour être inclus dans l'enregistrement des données relatives au débit.

Les flux DNS sont détectés et le CNAME (enregistrement de nom canonique ou d'alias) ainsi que les adresses hôtes sont ajoutés à l'enregistrement des données relatives au débit.

La corrélation BGP entre l'adresse IP et l'AS est ajoutée à l'enregistrement des données relatives au débit.

À propos de Telesoft Technologies

Telesoft Technologies est un fournisseur mondial indépendant de cybersécurité, de produits et de services de télécommunication mobile ainsi que d'infrastructures gouvernementales. Telesoft Technologies développe, fabrique et assure l'assistance de systèmes et d'applications qui génèrent des revenus, garantissent l'opérationnalité des infrastructures critiques et assurent la sécurité des données importantes. Sa mission consiste à apporter aux clients un avantage essentiel, en les protégeant et en améliorant leur expérience en tant qu'abonnés, en optimisant leur efficacité et leur compétitivité et, tout aussi important, en stimulant croissance et valeur sur tous les marchés clients pertinents.

Contact : Sarah Chandley, +44-01258-486541, schandley@telesoft-technologies.com

