Telesoft Technologies präsentiert auf Infosecurity Europe 2019 superschnelles System für Netzwerksicherheit FlowProbe 4x100GbE

FlowProbe 4x100GbE überwacht Netzwerke in Echtzeit, um bei der explosionsartigen technologischen Entwicklung im Bereich Datenerzeugung die Sicherheit zu erhalten

BOURNEMOUTH, England, 3. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Telesoft Technologies, ein Anbieter von Technologien für hochdichte Cyberumgebungen auf Netzbetreiberniveau (einschließlich Netzwerk, öffentlicher Sektor und Privatwirtschaft), hat die letzte Phase seiner kompakten 1HE FlowProbe Appliance verkündet, die jetzt 4 x 100 GbE leistet (bislang 2 x 100 GbE). FlowProbe 4 x 100GbE überwacht Netzwerke in Echtzeit auf einem ultrahohen Leistungsniveau, um Störungen zu diagnostizieren, Anomalien zu erkennen und die Sicherheit zu erhalten. Es ist das erste Produkt seiner Art auf dem Markt. Das System verarbeitet detaillierte, lückenlose Traffic-Daten in Form von Flusssätzen aus großtechnischen Netzwerken.

FlowProbe 4 x 100GbE ist die perfekte Lösung für großtechnische nationale Netzwerkinstallationen, Rechenzentrum-Backbones und Peering-Links. Die 5G-Netze von morgen bedeuten schnellere Download-Geschwindigkeiten und komplexere Sicherheitsprobleme. Datenintensive Technologien wie Internet der Dinge (IdD), Cloud und Blockchain erfordern mehr Bandbreite. Danach werden sich die kapazitätsstärkeren Rechenzentren der Zukunft ausrichten müssen. Vor dem Hintergrund der Big Data-Explosion können sich Organisationen in hochdichten Cyberumgebungen mit FlowProbe 4 x 100GbE absichern und für die Zukunft rüsten.

Steve Patton, Director und Experte für Netzsicherheit bei Telesoft Technologies, kommentierte: „Die Weiterentwicklung unserer FlowProbe 4 x 100GbE kommt zu einer entscheidenden Zeit. Empfindliche kritische nationale Infrastruktur (CNI) in GB wird immer wieder attackiert, und die Zahl und Raffinesse der Angriffe wächst exponentiell. Die schiere Größe von Telekommunikations- und Konzernumgebungen stellt ganz besondere Herausforderungen an die Netzsicherheit, mit denen andere Sicherheitslösungen einfach nicht fertig werden. Ohne ein System, das diese speziellen Herausforderungen und Datenmengen beherrscht, müssen Organisationen bangen, dass ihre Altlösungen unter der Last zusammenbrechen."

„Genau aus diesem Grund verlassen sich einige der weltweit größten Netzbetreiber, Rechenzentren und Regierungsbehörden auf unsere hochgradig skalierbaren Netzwerk-Visibilitäts-Tools für Vorfallsreaktion, Traffic-Erfassung und Echtzeit-Erkennung in großem Maßstab bei Netzwerken mit einer Leistung von mehreren 100 Gbit/s. Beispielsweise sind Mobilnetze für den Alltag der Menschen von großer Bedeutung. Sie erleichtern die Kommunikation und bringen Wohlstand. Daher sind sie ein beliebtes Ziel für unaufhörliche Cyberangriffe. FlowProbe 4 x 100GbE ermöglicht ein noch nie dagewesenes Sicherheitsniveau für Mobilnetze."

Telesoft FlowProbe 4 x 100GbE identifiziert Layer 7-Protokolle und überführt wichtige Informationen in Flusssätze. Der überwachte Traffic bleibt davon unbeeinflusst:

HTTP-Flüsse werden auf jedem Port erkannt; Host, Uniform Resource Identifier (URI), Methode und Statusfelder werden extrahiert und in den Flusssatz eingespeist

Bei SSL-Flüssen enthält der Flusssatz auch den Servernamen

DNS-Flüsse werden erkannt; Canonical Name Record oder Alias Record (CNAME) und Host-Adressen werden in den Flusssatz eingespeist

Die BGP-Korrelation von IP-Adressen zu AS wird ebenfalls in den Flusssatz eingespeist

Informationen zu Telesoft Technologies

Telesoft Technologies ist ein unabhängiger globaler Anbieter von mobilen Produkten und Dienstleistungen im Bereich Netzsicherheit und Telekommunikation und öffentlicher Infrastruktur. Telesoft Technologies entwickelt, produziert und betreut Systeme und Applikationen, die Umsatz erwirtschaften, die Betriebsfähigkeit von kritischer Infrastruktur gewährleisten und wichtige Daten schützen. Das Unternehmen ist dem Erfolg seiner Kunden verpflichtet und sieht seine Aufgabe darin, das Abonnentenerlebnis aufzuwerten, die Effizienz und Wettbewerbsposition zu verbessern und vor allem in allen relevanten Kundenmärkten das Wachstum und den Mehrwert zu stimulieren.

Kontakt: Sarah Chandley, +44-01258-486541, schandley@telesoft-technologies.com



Related Links

https://www.telesoft-technologies.com



SOURCE Telesoft Technologies