Televízne fórum „Now & Beyond" - Vyrastať vedľa seba bez ubližovania, fungovať súbežne bez zasahovania

PEKING, 31. októbra 2022 /PRNewswire/ -- 20. národný zjazd Komunistickej strany Číny vypracoval plán pre Čínu na nasledujúcich päť a viac rokov. Aký je jeho význam pre svet? Čo môže svet očakávať od Číny v nasledujúcich rokoch? A čo prinesie čínska modernizácia globálnemu spoločenstvu? Televízna stanica CGTN zorganizovala špeciálnu panelovú diskusiu pod názvom „Now and Beyond" (Teraz a potom), ktorú viedla moderátorka vysielacej siete CGTN Liu Xin, s cieľom prediskutovať s rozhodujúcimi predstaviteľmi a globálnymi mysliteľmi cestu vpred pre Čínu a svet.

„Posolstvo skutočnej Číny bolo posolstvom multilateralizmu," hovorí profesor Jeffrey Sachs, riaditeľ Centra pre trvalo udržateľný rozvoj na Kolumbijskej univerzite, keď komentoval skreslené spravodajstvo amerických médií o národnom zjazde. „Čína chce podľa Charty OSN multilaterálny svet veľmi explicitne. Nesnaží sa o nadvládu, v žiadnom prípade nevyhľadáva konflikt. Posolstvo je úplne jasné… Potrebujeme dialóg, potrebujeme lepšie pochopenie," zdôrazňuje profesor Sachs.

„Hlavným posolstvom prezidenta Si Ťin-pchinga pre svet je, že Čína sa chce zaviazať k mierovému svetu a usiluje o mierové spolunažívanie," opakuje komentár profesora Sachsa Xie Tao, profesor a dekan Školy medzinárodných vzťahov a diplomacie na Pekinskej univerzite zahraničných štúdií, a dodáva, že „Čína nevnucuje ani nevyváža svoje vlastné hodnoty, inštitúcie do iných krajín, ani by nechcela, aby nám iné krajiny hovorili, čo by sme mali robiť. Čína má obrovskú populáciu. Čína je veľmi odlišná od mnohých iných krajín. A Čína sa chystá dosiahnuť národnú obnovu prostredníctvom čínskej cesty k modernizácii," konštatuje Xie.

Je to prvýkrát, čo sa čínska modernizácia zapíše do správy pre národný zjazd a je to plán pre budúcnosť Číny. Martin Jacques, vedúci pracovník Katedry politológie a medzinárodných štúdií Cambridgeskej univerzity, poukazuje na to, že pod globalizáciou v americkom štýle sa nerovnosť rozšírila prakticky do celej spoločnosti. Poznamenáva, že kľúčovým aspektom čínskej modernizácie je spoločná prosperita a že ak Čína dokáže zvrátiť trend nerovnosti a vytvoriť spravodlivejšie prostredie, bude to mať veľký vplyv na celý svet. „V 21. storočí musí byť všetko, čo je dobré pre Čínu, dobré aj pre zvyšok sveta. A čokoľvek je dobré pre zvyšok sveta, musí byť dobré aj pre Čínu. Toto je 21. storočie, žijeme na tej istej planéte," hovorí bývalá ministerka zahraničných vecí Španielska Arancha Gonzalez Laya.

Benyamin Poghosyan, riaditeľ Centra pre politické a ekonomické strategické štúdie, tvrdí, že pokusy rozdeliť svet na čierny a biely sú veľmi znepokojujúce a že stredné a menšie mocnosti oceňujú, že Čína sa nepozerá na svet cez konfrontačné šošovky, pretože takéto rozdelenie by postavilo stredné a menšie mocnosti do ťažkej situácie. Keďže inflácia, energetická kríza, potravinová kríza a ďalšie výzvy ohrozujú každého, spolupráca medzi väčšími mocnosťami sa veľmi očakáva.

Mnohé krajiny si nechcú vybrať medzi Čínou a USA, upozorňuje bývalý výkonný riaditeľ OSN pre životné prostredie a námestník generálneho tajomníka OSN Erik Solheim. Juhoafrický veľvyslanec v Číne Siyabonga Cyprian Cwele hovorí, že existuje veľa vecí, ktoré sa môžu krajiny naučiť od Číny. Juhoafrické a iné krajiny si nebudú môcť vyberať, ale budú akceptovať každého, kto rešpektuje ich systémy a bude ich partner, hovorí Cwele. Partnerstvá sú to, čo mnohé krajiny hľadajú, nie nátlak.

„Môžete ísť príkladom, viesť veľkorysosťou alebo multilaterálnou spoluprácou. Alebo môžete viesť nátlakom, predátorstvom a jednostranným konaním," hovorí profesor Xie, „Čína sa zjavne vydala prvou cestou." Verí, že globálne vedenie v prípade Číny je o poskytovaní výhod zvyšku sveta, nie o nárokovaní si hegemónie.

„Všetky živé tvory môžu rásť vedľa seba bez toho, aby si navzájom ubližovali, a rôzne cesty môžu viesť súbežne bez vzájomného zasahovania," citoval starodávnu konfuciovskú filozofiu generálny tajomník Si Ťin-pching vo svojej správe pre 20. národný zjazd KSČ. Vo svete, kde sa zdá, že konflikty a rozdiely prevažujú nad spoluprácou a riadením, mnohé krajiny túžia po rešpektovaní rozdielov a hľadaní spôsobov, ako spoločne napredovať. Čína hľadá mierovú cestu k modernizácii a partnerstvu s globálnym spoločenstvom.

