Telluride figura en la lista Car and Driver de 10Best 2019

- La publicación líder en el sector automotriz elige el nuevo Kia como uno de los mejores SUV en 2019

- "El Telluride es un vehículo tan bueno que se convierte en único ", dice Sharon Silke Carty, editora en jefa

LOS ÁNGELES, 21 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Kia Telluride figura en la lista Car and Driver de 10Best Trucks and SUVs, que reconoce a las mejores camionetas y los mejores SUV del mercado en 2019. La renovada publicación, dedicada a la industria automotriz, eligió al premiado SUV de tres filas de asientos para esta prestigiada mención por su diseño, equipamiento, desempeño y comportamiento en carretera.

"El Telluride es un vehículo tan bueno que se convierte en único", dijo Sharon Silke Carty, editora en jefa de Car and Driver. "Mima a los pasajeros con sus características, es silencioso, reacciona rápidamente y ofrece un manejo suave. Realmente se destaca del saturado mercado de SUV con tres filas de asientos".

Los ganadores de la categoría 10Best se seleccionan a partir de una serie de criterios como valor, dinámica de manejo y cumplimiento de misión. Los galardones a las camionetas y SUV 10Best se organizan por segmento y premian a un homenajeado por categoría: SUV subcompacto, SUV subcompacto de lujo, SUV compacto, SUV compacto de lujo, SUV mediano, SUV mediano de lujo, SUV grande, pickup mediana, pickup grande y van. En la lista de nominados figuran vehículos totalmente nuevos o significativamente actualizados.

"Se trata incuestionablemente de un honor", dijo Michael Cole, presidente de Kia Motors America. "El comité editorial de Car and Driver goza de gran respeto gracias a sus agudos conocimientos del mundo automotriz y su capacidad para liderar al sector. La calificación 10Best equivale a recibir un oro".

