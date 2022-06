Tema musical "We Will Be Better" ecoa 25º aniversário do retorno de Hong Kong à pátria

PEQUIM, 27 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Um videoclipe para o tema musical que comemora o 25º aniversário do retorno da Região Administrativa Especial de Hong Kong (SAR) à pátria foi lançado pelo China Media Group na sexta-feira.

O tema musical "We Will Be Better", composto pelo músico de Hong Kong Keith Chan Siu-kei e Alan Cheung Ka-shing, demonstra plenamente a confiança e as expectativas do povo de Hong Kong com melodia vibrante e letras legíveis.