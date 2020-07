Tempest contrata nova diretora de vendas dedicada ao AllowMe para consolidar crescimento da plataforma

A chegada da profissional ocorre estrategicamente, em um momento onde existe maior adesão dos usuários aos canais digitais, aumentos de fraude e golpes envolvendo a pandemia do novo coronavírus como tema. Com isso, houve o crescimento também da procura do AllowMe por empresas interessadas em investir em soluções de proteção de identidade digital e prevenção à fraude e segurança. Somente no primeiro semestre de 2020, a ferramenta registrou um crescimento de 50% em sua base de clientes e um aumento de 120% em vendas em relação ao mesmo período no ano passado.

O AllowMe já é amplamente utilizado e consolidado no segmento financeiro, que é um dos mercados mais maduros e exigentes quando o assunto é segurança digital e regras de validação de identidade, e cerca de 40% dos clientes vêm deste segmento - vale lembrar que a tecnologia da plataforma ajudou a validar 60% das contas em bancos digitais abertas em 2018. Diante disto e com a chegada do movimento de Open Banking, que vai ser o início de vários avanços que os bancos terão que adotar ainda este ano para acelerarem sua transformação digital, junto a implementação do novo modelo de pagamentos instantâneos através de aplicativos de terceiros, conhecidos como Pix, aumenta-se ainda mais a procura pela ferramenta.

Por ser uma tecnologia de segurança pioneira de validação de dispositivos móveis através de comportamento, o AllowMe contribuirá, neste novo cenário, para validar informações de maneira digital e automatizada, simplificando a maneira como clientes fazem negócios digitalmente, além de otimizar os demais processos de verificação, pedindo o mínimo de informações possíveis diminuindo a fricção e consequentemente o custo de aquisição de clientes. Desta forma, processos essenciais podem ser facilitados dispensando a contratação de vários serviços, oferecendo mais competitividade e comodidade para as empresas, além de contar com um grande diferencial de mitigar riscos e estar em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.

Segundo o diretor executivo do AllowMe, João Paulo Lins, a contratação de Lívia é parte da estratégia de crescimento da plataforma nos próximos anos: "O perfil e a experiência dela estão totalmente alinhados com nossos objetivos para o médio e longo prazo. Além disso, ela traz na bagagem um grande conhecimento sobre as particularidades de setores que passaram a ser prioritários para nossos planos, como o e-commerce. Lívia tem a missão de consolidar nossa carteira no mercado financeiro com as nossas ofertas de OpenBanking e PIX e abrir novos canais e nichos".

A proposta de expandir os negócios da plataforma para outros segmentos, em especial o varejo online, chega justamente no momento onde, devido às mudanças de hábitos dos consumidores causadas pela crise do novo coronavírus, o e-commerce tem crescido consideravelmente. A 41ª edição do relatório Webshoppers, divulgada semestralmente pela Ebit|Nielsen, mostrou que este segmento cresceu 48% nos primeiros meses de 2020, quando comparado a este mesmo período no ano passado. Esse crescimento também trouxe um aumento no número de crimes cibernéticos, o que torna a presença do AllowMe relevante para empresas que buscam mitigar fraudes e proteger a identidade de seus clientes.

"De forma geral, o segmento do e-commerce ainda não enxerga a prevenção à fraude como fundamental, mas é algo que influencia diretamente na relação destas empresas com seus clientes, por isso é um grande desafio. Além disso, as novas tecnologias no segmento financeiro, como o PIX, aumentam a demanda por uma melhor autenticação. Minha proposta é levar o AllowMe para outro patamar, reestruturando processos para alcançar as metas dos cinco próximos anos, sempre alinhados com as demais áreas da Tempest como vendas, marketing, parcerias e customer success", explica Lívia, cuja experiência também envolve grandes processos de estruturação de áreas.

Para a profissional, vazamento de dados fragiliza o mercado e além de olhar para a prevenção no nível transacional, é preciso saber mais sobre o comportamento do consumidor e quem é aquela identidade digital por trás daquela operação. Lívia ainda destaca a importância de se estar assumindo um cargo de liderança estratégica no mercado de segurança da informação e prevenção à fraude, que ainda é predominantemente masculino: "Precisamos ter exemplos de líderes femininas para engajar e incentivar outras mulheres a chegarem nestas posições e trazer um equilíbrio a este mercado".

O AllowMe foi criado para proteger relações digitais entre empresas e clientes no onboarding, transações online e atualizações cadastrais, avaliando a reputação do dispositivo, e comportamentos do usuário, sem prejudicar a experiência do consumidor nem usabilidade das aplicações, reduzindo os índices de fraudes em negócios digitais e potencializando o funil de conversão e análise de riscos transacionais.

Somente em 2019, o AllowMe analisou quase 200 milhões de transações de mais de 5 milhões de usuários. Já no primeiro semestre de 2020, foi registrado um crescimento de 120% no número de novos clientes na plataforma e a expectativa é que esse percentual ainda dobre até o final do ano.

Sobre o AllowMe: Desenvolvido pela Tempest Security Intelligence, o AllowMe foi criado para aumentar a segurança nas relações digitais entre as empresas e seus clientes. A ferramenta se diferencia por sua robustez e versatilidade, pois atende aos mais sólidos pilares de segurança, e sua inteligência atua na validação, identificação, autenticação de usuários durante toda a sua jornada digital, prevenindo fraudes e mitigando riscos sem atrapalhar a experiência do usuário. O AllowMe pode ser incorporado a websites e dispositivos mobile e conta com user behavior analysis (análise do comportamento do usuário), para fazer o reconhecimento de padrões de comportamento.

Sobre a Tempest: Fundada em 2000, a Tempest Security Intelligence é a maior empresa brasileira especializada em cibersegurança e prevenção a fraudes digitais. Com um time de mais de 300 profissionais em seus seus escritórios no Recife, São Paulo e Londres, nos últimos dois anos a Tempest ajudou a proteger cerca de 300 empresas de grande porte, 50% delas do mercado financeiro. Pesquisando e criando novas soluções de proteção digital, a Tempest alia expertise técnica, sólida metodologia e alta tecnologia para entregar um portfólio com mais de 70 soluções, envolvendo Consultorias, Managed Security Services (MSS), Integração de Softwares de Segurança e Digital Identity (soluções de proteção de identidade do usuário).

