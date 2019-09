Tempo de voo de 15 horas - MMC UAV lança novo hydrone com quebra de recorde

O destaque do Griflion H é o prolongado tempo de voo, graças a sua célula de combustível hidrogênio com placa bipolar de metal, de alta eficiência, com capacidade máxima de armazenamento de hidrogênio de 27L. Seu tempo de voo atingiu o recorde de 15 horas sem carga útil (payload) e 10 horas com carga útil de 3kg, enquanto a maioria dos drones no mercado têm um tempo máximo de voo de duas horas apenas. Na prática de mapeamento, a missão é normalmente interrompida por múltiplas aterrissagens e decolagens em locais diferentes e, portanto, a eficiência é menor. O tempo de voo prolongado do Griflion H aumenta grandemente a eficiência da missão. Outros recursos incluem operação conveniente, alta segurança, ampla cobertura, emissões zero e baixo ruído. Em combinação com cargas úteis diferentes, ele oferece soluções para clientes globais em áreas como topografia e mapeamento, resgate, segurança e proteção, patrulha de fronteiras e vigilância de florestas.

Produtos da cadeia industrial com projeto integrado

Como uma das poucas empresas capacitadas para integração da cadeia industrial e pesquisa e desenvolvimento independentes, a MMC UAV desenvolveu seu próprio sistema de alimentação a hidrogênio, incluindo bateria de hidrogênio, cilindro de hidrogênio, válvula de redução de pressão, compressor a hidrogênio e gerador a hidrogênio.

A MMC UAV lançou o primeiro multirrotor movido a hidrogênio – o HyDrone 1800, com tempo de voo de 273 minutos, em 2016. O Griflion H passou por upgrades gerais e estabeleceu, agora, um sistema de combustível hidrogênio que quebrou seu próprio recorde em tempo de voo. O projeto integrado fortalece a conexão entre drone, célula combustível e carga útil.

Sobre a MMC

A MMC UAV é uma grande fabricante industrial de veículo aéreo não tripulado (VANT), que se dedica a fabricar produtos de VANT de alto desempenho. A empresa estabeleceu um portfólio de produtos da cadeia industrial que inclui drones, estrutura de avião, sistema de alimentação, controle de voo, transmissão de imagens, estação de controle terrestre e produz as melhores soluções de VANT sob medida, além de prestar serviços de OEM e ODM para clientes globais, em áreas tais como inspeção, segurança pública, busca e resgate, topografia e mapeamento, proteção ambiental e muitos outras, para que operem com maior segurança, maior eficiência e menor custo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/998751/MMC_UAV.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/998752/MMC_UAV_Portfolio.jpg

FONTE MMC UAV

SOURCE MMC UAV