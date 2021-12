Tempo quente e seco pede mais cuidado com a pele

SÃO PAULO, 27 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A estação mais quente do ano já chegou e pede atenção com a saúde da pele. Apesar do verão ser conhecido pelo aumento da umidade do ar, há dias em que o tempo quente e seco predomina. Segundo o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, tanto a pele como as mucosas internas do corpo sofrem com o tempo seco, propiciando surgimento de doenças¹. No caso da pele, é comum aparecer as chamadas dermatites.