Temporada das festas de fim de ano é lançada no Mall of the Emirates com uma mensagem poderosa para o futuro

Este ano, a peça central do espetáculo das festas de fim de ano do shopping é uma árvore de Natal fascinante de oito metros de altura, que envia uma mensagem poderosa aos visitantes do Mall of the Emirates e ao mundo. A cada hora, das 12h até à meia-noite, a árvore de LED neutra em carbono exibirá uma tela impactante centrada em torno das mudanças climáticas e da sustentabilidade, com uma experiência incrível destacando a forma como a comunidade pode trabalhar em conjunto para reduzir seu impacto sobre o meio ambiente.

Os visitantes serão incentivados a assumir um compromisso com uma vida mais sustentável por meio de uma promessa festiva única, que fará com que a Majid Al Futtaim plante uma árvore para cada compromisso firmado.

A temporada das festas de fim de ano do Mall of the Emirates também contará com um Mercado de Natal, composto por vendedores únicos que servirão uma rica gama de comidas comemorativas e bebidas deliciosas. Os clientes também poderão comprar bugigangas, presentes e itens com o tema de Natal para presentear seus entes queridos.

Michelle Walsh, diretora sênior de marketing e comunicação de shoppings da Majid Al Futtaim, comentou: "A época do Natal é um momento de doação, marcado pela alegria, generosidade, espírito festivo e união. A época das festas de fim de ano é realmente uma celebração alegre de pertencimento, na qual amigos, famílias e comunidades se aproximam ainda mais. Como uma comunidade, todos nós temos um papel a desempenhar no apoio e na proteção do meio ambiente, e a programação de eventos festivos do Mall of the Emirates, este ano, está firmemente enraizada no futuro. Queremos espalhar a alegria do Natal e criar momentos ainda mais incríveis para todos, todos os dias."

Ibrahim Al-Zu'bi, diretor de sustentabilidade da Majid Al Futtaim – Holding, comentou: "Os Emirados Árabes Unidos estão prontos para encabeçar a onda de progresso global em sustentabilidade, que reflete os objetivos da Majid Al Futtaim. Como líderes em sustentabilidade, estamos continuamente procurando formas de reduzir seu impacto no meio ambiente e ajudar o mundo em sua missão de sustentabilidade. Nossa jornada de sustentabilidade, na Majid Al Futtaim, começou há quase quinze anos e, durante este período, realizamos um progresso incrível. O Mall of the Emirates registrou uma redução de 7% no uso de água, redução de 4% nas emissões de carbono, aumento de 32% na taxa de reciclagem e geração de três milhões de kWh de energia renovável. Ao incorporar a sustentabilidade no centro de nossas festividades deste ano, estamos aumentando a conscientização sobre esta importante questão, uma vez que nos tornaremos líquidos positivos até 2040."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1707794/Mall_of_the_Emirates_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1707795/Mall_of_the_Emirates_2.jpg

