TempTraq® kann Temperaturüberwachung von Coronavirus-Patienten per Fernzugriff unterstützen

Im Falle einer Verschlechterung der Lage durch COVID-19 könnte die Notwendigkeit, sofortige, groß angelegte Quarantänemaßnahmen zu unterstützen, eine gravierende zusätzliche Belastung für die Gesundheitssysteme und das Gesundheitspersonal darstellen. Mit der Fernüberwachung von Echtzeitdaten ermöglicht TempTraq den Klinikern, im ambulanten Umfeld einen höheren Umsetzungsgrad bei der Temperaturmessung für mehrere Patienten gleichzeitig zu gewährleisten. Führende Gesundheitseinrichtungen setzen TempTraq beispielsweise sowohl für die stationäre als auch für die ambulante Überwachung der Körpertemperatur von Onkologie-Patienten mit hohem Infektions- oder Fieberrisiko ein.

TempTraq wird durch mobile Anwendungen für sowohl Patienten als auch Kliniker unterstützt, wobei die Daten zentral über TempTraqs HIPAA-konformem Cloud-Dienst TempTraq Connect gespeichert werden. Eine Überwachung der Daten ist außerdem über das TempTraq Clinician-Webportal möglich, ebenso die direkte Weiterleitung der Daten an die EMRs der Krankenhäuser. Das TempTraq-System ist skalierbar und kann ein einzelnes Krankenhaus oder ein Pflegesystem mit mehreren Krankenhäusern/Arztgruppen unterstützen. TempTraq wird derzeit in Krankenhäusern in den USA, Europa und Australien eingesetzt bzw. implementiert und von einer Reihe von führenden Pharmaunternehmen sowohl für klinische Studien als auch für die kommerzielle Einführung genutzt.

Informationen zu Blue Spark Technologies, Inc.

Blue Spark Technologies, Inc. mit Hauptsitz in Westlake, Ohio, ist ein innovativer Anbieter von tragbaren, medizinischen Geräten.

Informationen zu TempTraq

TempTraq®, eine patentierte Innovation von Blue Spark Technologies, ist das einzige Bluetooth®-fähige, tragbare Temperaturkontrollsystem in Form eines weichen, komfortablen Pflasters, das die Körpertemperatur bis zu 72 Stunden lang kontinuierlich, sicher und bequem überwacht und Benachrichtigungen an kompatible Apple® oder Android™ Mobilgeräte senden kann.

TempTraq Connect ist der HIPAA-konforme, über Google Healthcare Cloud Platform unterstützte Cloud-Dienst, der Patienten und Pflegepersonal ermöglicht, die Körpertemperatur von überall her zu überwachen. Der Dienst lässt sich auch direkt in die EMR (elektronischen Gesundheitsakte)-Systeme von Gesundheitsversorgern und in die Überwachungsstationen des Pflegepersonals integrieren und bietet so eine sichere Methode zur Speicherung der Gesundheitsdaten des Patienten. Das System ist von der FDA zugelassen, und verfügt über die CE-Kennzeichnung und TGA-Freigabe.

TempTraq hat seine Effizienz in anspruchsvollsten Umgebungen einschließlich Cleveland Clinic, University Hospitals Seidman Cancer Center, Cincinnati Children's Hospital und mehreren anderen führenden Krankenhäusern unter Beweis gestellt. Das TempTraq-System ist skalierbar und kann sowohl in einem einzelnen Krankenhaus als auch in einem aus mehreren Krankenhäusern/Arztgruppen bestehenden Pflegesystem eingesetzt werden.

