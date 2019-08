TEMSA dostarcza 30 pojazdów do Serbii

„Dostawa tych 30 pojazdów inauguruje projekt, nad którym pracowaliśmy przeszło półtora roku w głębokim przekonaniu o potencjale handlowym tego regionu. Jest to zaledwie wstęp do kolejnych inwestycji, które już w najbliższej przyszłości przeprowadzą we współpracy z nami najwięksi touroperatorzy w regionie. Pomyślna współpraca firm TEMSA i Lasta, dwóch marek o ugruntowanej pozycji branżowej wypracowanej na przestrzeni przeszło 50 lat, powinna posłużyć za przykład dla kilku innych dużych touroperatorów działających w zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego" – powiedział Hakan Koralp, dyrektor sprzedaży w TEMSA.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/958736/TEMSA_Serbia.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/958735/TEMSA_Serbia.jpg

Related Links

https://www.temsa.com



SOURCE TEMSA