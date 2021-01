TEMSA électrise le monde

« NOUS PRODUISONS LES BATTERIES EN TURQUIE »

Observant que TEMSA est l'une des rares entreprises au monde à avoir commencé à créer des solutions innovantes dans le domaine des nouvelles technologies il y a de nombreuses années et que plusieurs modèles conçus pour les véhicules électriques sont aujourd'hui prêts à être produits en série, Cevdet Alemdar, président de l'unité Strategic Business Unit de Sabancı Holding et président du conseil d'administration de TEMSA, a déclaré : « Aujourd'hui, nous considérons TEMSA non seulement comme une entreprise automobile, mais aussi comme une entreprise technologique orientée vers l'automobile. Nous développons et fabriquons actuellement les batteries que nous utilisons dans nos véhicules électriques, avec nos propres ingénieurs et notre propre équipe de recherche et développement à l'usine TEMSA. Très récemment, nous avons exporté six bus TEMSA MD9 electriCITY, dans lesquels nous avons utilisé les batteries que nous avons développées et produites dans notre propre usine de batteries. Nous sommes très fiers d'avoir mis en œuvre un projet aussi important au sein de TEMSA. »

« NOUS ALLONS NOUS DÉVELOPPER AUX ÉTATS-UNIS ET EN EUROPE »

Cevdet Alemdar a indiqué que TEMSA mettait l'accent sur la durabilité et la technologie dans sa stratégie de croissance et il a ajouté : « TEMSA a réalisé sa première exportation de véhicules électriques en Suède le mois dernier. C'est un pays qui possède cette technologie depuis de nombreuses années, qui a présenté une vision significative sur cette question et qui est peut-être le pays le plus ambitieux au monde à se consacrer à cette entreprise. Par exemple, les plus grandes sociétés technologiques aux États-Unis utilisent nos bus TEMSA comme moyen de transport pour leurs employés. Nous y verrons également nos véhicules électriques dans la période à venir. Le TS45 est notre modèle le plus populaire aux États-Unis. Nous sommes en train de produire le modèle électrique de ce véhicule. Un prototype est actuellement testé en Californie. Nous espérons que les véhicules électriques que nous avons produits à Adana, avec leurs batteries, leurs capots et la technologie TEMSA, seront sur les routes dans différentes régions des États-Unis, notamment dans la Silicon Valley. »

Cevdet Alemdar a rappelé que TEMSA a exporté plus de 12 000 véhicules dans 66 pays dans le monde et il a déclaré : « Il y a plus de cinq mille véhicules TEMSA sur les routes de France. Aux États-Unis, l'un des marchés les plus compétitifs au monde, ce nombredépasse les 1000 véhicules , et nous faisons partie du top 5 dans notre segment de marché. Nous souhaitons obtenir de bien meilleurs résultats aux États-Unis dans un avenir proche. Nous aimerions signer une réussite encore plus importante aux États-Unis dans la période à venir. Selon nous, le marché nord-américain sera l'un des moteurs de la croissance de TEMSA dans le futur. De la même manière, nous sommes très présents au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne. Nous pourrons désormais nous développer rapidement en Europe centrale et orientale notamment grâce à la force de nos partenaires PPF et Skoda Transportation. »

NOUVEAU CENTRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT : TEMSATECH

Soulignant le fait que TEMSA a largement investi dans la recherche et le développement ainsi que dans l'innovation depuis de nombreuses années, Tolga Kaan Doğancıoğlu, PDG de TEMSA, a indiqué qu'une plate-forme appelée TEMSATech avait été créée au sein de l'entreprise pour concevoir de nouvelles technologies. Doğancıoğlu explique que TEMSATech mène des études dans de nombreux domaines différents comme les véhicules autonomes, la distribution de puissance et l'unité de recharge des véhicules, les stations de recharge ainsi que les véhicules électriques et il ajoute : « Environ 30 ingénieurs y travaillent et les véhicules électriques que nous avons exportés en Suède sont également des produits de TEMSATech. »

« LA MOITIÉ DE NOS BUS SERONT ÉLECTRIQUES D'ICI 2025 »

Partageant des informations sur l'entreprise et ses objectifs, Tolga Kaan Doğancıoğlu a déclaré : « Nous avons pour objectif de remplacer plus de la moitié de notre volume total de bus avec des véhicules électriques d'ici 2025. Nous consacrons environ quatre pour cent de notre chiffre d'affaires à la recherche et au développement chaque année. Nous envisageons que la part des exportations dans nos véhicules électriques atteindra environ 80 %. À court terme, nous prévoyons d'atteindre un chiffre d'affaires deux à trois fois supérieur à celui de l'année dernière. »

