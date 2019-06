TEMSA entre dans une nouvelle phase de croissance sous la houlette de son nouvel investisseur, True Value Capital Partners

Evren Ünver, qui représentait True Value Capital Partners, a visité l'usine TEMSA en Turquie après la finalisation des transactions commerciales. Pendant sa visite, M. Ünver s'est adressé aux employés de TEMSA et a déclaré que la prochaine ère marquera le début d'une nouvelle période de croissance pour TEMSA.

Lors de la réunion de présentation à l'usine, Hasan Yıldırım, le PDG de TEMSA, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants à tous nos partenaires commerciaux et collaborateurs d'avoir fait de TEMSA ce qu'elle est aujourd'hui. Un autobus sur trois en Turquie est fabriqué par TEMSA, qui a exporté à ce jour plus de 15 000 véhicules dans 66 pays. Alors que, rien qu'en France, circule un total de 5 000 autobus et autocars TEMSA, celle-ci est très présente en Europe où elle couvre d'importants marchés tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Autriche, la Suède, la Lituanie et le Benelux. TEMSA dispose actuellement de trois modèles électriques prêts pour la production en série : le « D9 » d'une longueur de 9 mètres, l'« Avenue Electron » et l'« Avenue EV », tous deux d'une longueur de 12 mètres.

« Il est temps, désormais, de créer la TEMSA de demain. Notre nouvel investisseur, True Value Capital Partners, va être le fer de lance de ce processus. Nous avons hâte d'avancer aux côtés de notre nouvel investisseur sur cette voie passionnante. TEMSA est une marque automobile internationale de premier plan, qui a à son actif plus d'un demi-siècle d'expérience dans la fabrication d'autocars, d'autobus et de minibus. L'entreprise encore plus grande et plus forte que nous allons devenir va poursuivre sur sa lancée. TEMSA fait partie des quelques entreprises automobiles dans le monde entier qui proposent un vrai choix de modèles électriques. Puisque notre entreprise contribue au transport de demain avec des véhicules intelligents, autonomes et électriques, nous allons continuer à façonner l'avenir de l'industrie de la mobilité également. »

Plus de 15 000 véhicules TEMSA circulent sur les routes de 66 pays

L'usine TEMSA en Turquie a une capacité de production annuelle de 11 500 véhicules, qui se déclinent en 4 000 autobus, autocars et midibus et 7 500 camions légers. À ce jour, TEMSA a exporté plus de 15 000 véhicules dans 66 pays. Alors que, rien qu'en France, circule un total de 5 000 autobus et autocars TEMSA, celle-ci est très présente en Europe où elle couvre d'importants marchés tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Autriche, la Suède, la Lituanie et le Benelux. Plus de 1 100 véhicules de marque TEMSA circulent sur les routes nord-américaines et notre objectif est de faire passer la part de marché actuelle de l'industrie de l'autocar, qui représente près de 10 pour cent, à un niveau supérieur avec TEMSA North America.

