TEMSA поставляет 30 транспортных средств в Сербию
Aug 09, 2019, 15:30 ET
ADANA, Turkey, 9 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- TEMSA, 15 000 транспортных средств которой находятся в эксплуатации в 66 странах, отправила 30 автомобилей компании Lasta, являющейся одним из крупнейших туроператоров Сербии с автопарком из 900 машин
АДАНА, Турция, 9 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- TEMSA — ведущий международный автомобильный бренд, более 50 лет выпускающий автобусы, троллейбусы и малогабаритные автобусы — поставил компании Lasta, одному из крупнейших туроператоров Сербии, 30 транспортных средств, включая следующие модели: LD SB Plus (20 единиц), HD12 (4 единицы), HD13 (5 единиц) и Maraton (1 единица).
В пятницу, 2 августа 2019 г., торговый советник Турции по Сербии Гульчинай Мумчу (Gülçinay Mumcu), помощник министра, являющийся представителем турецкого посольства в Сербии, Айше Узер (Ayşe Uzer), генеральный директор Lasta Владан Секулич (Vladan Sekulic), председатель правления Lasta Саша Милисевич (Sasa Milisevic) и главный специалист по продажам TEMSA Хакан Коральп (Hakan Koralp) присутствовали на церемонии передачи транспортных средств, во время которой была представлена широкая линейка продукции TEMSA.
Во время своей речи на церемонии главный специалист по продажам TEMSA Хакан Коральп отметил: «Поставка 30 транспортных средств знаменует запуск проекта, над которым мы работали полтора года, и одна из основных целей которого заключается в развитии торгового потенциала региона. Наш совместный проект с компанией Lasta в Сербии является первым в серии проектов, которые мы планируем осуществить в ближайшем будущем совместно с ведущими операторами этого региона. TEMSA и Lasta, две мощные компании с более чем полувековым опытом в соответствующих областях, показали результат успешного сотрудничества, который, я уверен, послужит примером для дальнейшего развития совместных проектов с крупнейшими операторами на Западных Балканах».
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/958736/TEMSA_Serbia.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/958735/TEMSA_Serbia.jpg
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SOURCE TEMSA
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