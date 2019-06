TEMSA signe un accord de 46,5 millions d'euros en Roumanie

TEMSA, l'une des plus grandes marques automobiles au monde, qui a à son actif plus de 50 ans d'expérience dans la production d'autobus et de midibus, exportera 326 autobus de modèle LD12 SB vers la Roumanie. TEMSA, qui a remporté l'appel d'offres du ministère des Affaires intérieures de la Roumanie portant sur un contrat de 46,5 millions d'euros, livrera ses autobus destinés aux soldats roumains, ainsi que des éléments de sécurité.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature sur le protocole de vente entre TEMSA et le ministère des Affaires intérieures de la Roumanie, Evren Ünver, représentant de True Value Capital Partners a déclaré : « L'Europe occupe une place très importante dans nos objectifs de croissance. Ces ventes en Roumanie nous aideront à atteindre nos objectifs pour l'Union européenne en 2019 et à consolider la place de TEMSA sur le marché. Nos autobus seront synonymes d'efficacité pour le transport du personnel du ministère des Affaires intérieures de la Roumanie et de confort pour nos clients finaux comme peuvent l'être les fonctionnaires de police ».

Hasan Yildirim, PDG de TEMSA, a déclaré : « L'exportation joue un rôle important non seulement dans nos chiffres de croissance, mais aussi dans ceux de notre pays. Nous livrerons à la Roumanie les 326 autobus qui seront produits à Adana dans un délai de deux ans. J'espère que cette vente, qui aura une incidence positive sur nos chiffres d'exportation, sera bénéfique pour TEMSA et pour l'industrie automobile turque ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/928665/TEMSA_Enver_Unver.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/928664/TEMSA_CEO_Romania.jpg

SOURCE TEMSA