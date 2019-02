Tencent Cloud hat ersten Auftritt auf G-STAR 2018, prÃ¤sentiert fÃ¼hrende Game-LÃ¶sungen

Tencent Cloud macht sich die Vorteile der weltweiten Vernetzung, fortschrittlicher Sicherheitsmechanismen und führender Datenzugriffstechnologien zunutze, um in allen Gaming-Szenarien ein erstklassiges Benutzererlebnis zu garantieren. Momentan betreibt Tencent Cloud 49 Verfügbarkeitszonen, jeweils mit hoher à bertragungsgeschwindigkeit und geschützter 4T-Bandbreite. Weltweit werden so 25 geografische Regionen erreicht. Die High-Speed-Interkonnektivität unter den verfügbaren Zonen erreicht ein regionales Coverage Delay von unter 60 ms mit einer Latenz zwischen Schanghai und Silicon Valley von weniger als 120 ms. CloudExchange bietet Kunden, die eine Hybrid Cloud implementieren, einfachen Zugriff auf 8 groà e Rechenzentren. Darüber hinaus bietet Tencent Cloud über 4T+ DDoS-Schutz mit Unterstützung für lokalen Zugriff ein hohes Maà an Sicherheit.

Am Tencent-Messestand auf der G-STAR wurden verschiedene interaktive Erlebnisdemos geboten, beispielsweise die zukunftsweisende Technologie des Cloud Gaming und der immersive 3D-Audioeffekt der Game Multimedia Engine auf Basis von Tencent Clouds Echtzeit-Voice-Service.

Tencent hat massiv in F&E für den Game-Sektor investiert und maà gebliche technologische Innovationsarbeit geleistet. In den vergangenen Jahren hat Tencent Cloud diese Produkte und Dienstleistungen verstärkt an die Branche herangeführt, beispielsweise Game Multimedia Engine, Aegis Anti-DDoS Protection und WeTest, die den gesamten Lebenszyklus eines Games abdecken.

Tencent Cloud lässt sich auà erdem nahtlos mit QQ, WeChat, WeGame und Tencent App Store (Yingyongbao) und anderen digitalen Plattformen von Tencent integrieren. Game-Anbieter haben daher verschiedene channnelbasierte Werberessourcen zur Verfügung, um in China das Geschäft aufzunehmen oder zu expandieren.

Unterstützung von Game-Anbietern bei der weltweiten Expansion

Auf Basis seiner führenden globalen Cloud-Infrastruktur hilft Tencent Cloud Game-Anbietern auf der ganzen Welt dabei, mit ihren Games die internationalen Märkte zu erreichen.

PUBG Mobile ist ein von PUBG Corp. autorisiertes originales PUBG-Handyspiel, das von Lightspeed & Quantum Studios Group und PUBG Corp. entwickelt und von Tencent und PUBG Corp. gemeinsam herausgebracht wurde. Eine Woche nach dem weltweiten Beta-Launch belegte es in 105 Ländern und Regionen in den Handyspiel-Charts den Spitzenplatz. Es zählte weltweit mehr als 100 Millionen Downloads und 20 Millionen aktive Nutzer pro Tag (ausgenommen China, Japan und Südkorea).

Tencent Cloud betreibt mehrere Dutzend Verfügbarkeitszonen, die sich auf fünf Kontinente erstrecken und die mühelose Bereitstellung von Games ermöglichen. Spieler können auf den nächstgelegenen Ort zugreifen, gesichert durch Tencent Aegis Anti-DDoS-Schutz. Die schnelle und sichere Interkonnektivität der Rechenzentren stellt wiederum sicher, dass regionale Server effizient miteinander kommunizieren. Spieler, die keinen Server in der Nähe haben, können sich über nahegelegene Tencent Cloud POP-Knoten verbinden (öffentliches Netzwerk). Dabei wird der Datenverkehr an den Game-Service (Intranet) im Tencent Cloud-Rechenzentrum über ultraschnelle Netzwerkkonnektivität geleitet, was die Verbindung zwischen Spielern und dem Game-Server beschleunigt. Spielern auf der ganzen Welt wird so ein faires und flüssiges Gaming-Erlebnis geboten.

Als erster chinesischer Cloud-Service-Provider, der von der European Cloud Alliance zertifiziert wurde, bietet Tencent Cloud eine weit verzweigte Infrastruktur mit globaler Reichweite, erstklassig optimierte Netzwerkleistung, unerreichte Sicherheit und ein komplettes Spektrum an Service-Schnittstellen. Die Zukunftspläne von Tencent Cloud sehen eine Kooperation mit seinen Kunden und Partnern bei der weltweiten Geschäftsexpansion vor.

Informationen zu G-Star 2018

Als eine der vier gröà ten Gaming-Messen der Welt hat sich die G-STAR von einer regionalen Fachtagung zu einem beeindruckenden internationalen Event für Game-Entwickler und Spieler aus der ganzen Welt entwickelt.

Informationen zu Tencent

Tencent will mit Technologie das Leben von Internet-Nutzern bereichern. Unsere sozialen Produkte Weixin und QQ bieten unseren Nutzen einen riesigen Content-Katalog mit Spielen, Videos, Musik und Büchern. Mit der von uns entwickelten Technologie für Zielgruppenansprache können Werbetreibende Hunderte Millionen Kunden in China erreichen. Unsere Infrastrukturleistungen, einschlieà lich Zahlung, Sicherheit, Cloud und künstliche Intelligenz, sind differenziert und unterstützen das Geschäftswachstum unserer Partner. Tencent investiert massiv in Menschen und Innovation â so können wir uns mit dem Internet weiterentwickeln. Tencent wurde 1998 in Shenzhen (China) gegründet.

