Tencent Cloud lança primeiro Internet Data Center no Brasil para atender à crescente demanda por digitalização na América Latina

SÃO PAULO, 25 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Impulsionando sua estratégia de fornecer serviços em nuvem de alto padrão, altamente confiáveis e estáveis em todo o mundo, a Tencent Cloud - o braço de computação em nuvem da Tencent, anuncia hoje o lançamento de seu primeiro Internet Data Center (IDC) em São Paulo, no Brasil. A adição do novo data center à rede global da Tencent Cloud, presente em 27 regiões e 68 zonas de disponibilidade, marca sua entrada oficial no mercado latino-americano e destaca o compromisso da companhia com a digitalização mundial.

A inauguração do primeiro Internet Data Center da Tencent Cloud no Brasil visa atender à crescente demanda de digitalização no país e em toda a América Latina. Além disso, a entrada da companhia no Brasil apoiará o crescimento de empresas brasileiras e de outras organizações com base na América Latina no mercado chinês e na região Ásia-Pacífico por meio da integração perfeita de dados com suas principais operações em ambientes brasileiros e latino-americanos. O gasto total com infraestrutura como serviço em nuvem pública (IaaS) e plataforma como serviço (PaaS) deve chegar a US $ 3 bilhões em 2021 somente no Brasil, segundo a consultoria IDC[1], um aumento de 46,5% na comparação ano a ano.

O lançamento da Tencent Cloud em solo brasileiro também fornece acesso a um conjunto diversificado de soluções personalizáveis para diferentes setores. Em particular, para empresas de mídia, jogos, redes sociais e fintechs, como a companhia de games Level Up!, que utiliza os serviços da Tencent Cloud para alavancar sua tecnologia líder de mercado, garantindo experiências consistentes e confiáveis ao público final e ao consumidor B2B. Exemplos de serviços de alta qualidade da Tencent Cloud incluem mídia em nuvem, transmissão ao vivo de vídeos, desenvolvimento de sites e jogos e soluções de educação online.

Poshu Yeung, vice-presidente sênior da Tencent Cloud International, comenta: "O Brasil é um mercado dinâmico e empolgante com um número crescente de empresas digitais de alto crescimento que buscam garantir experiências digitais consistentes e confiáveis para seus clientes e consumidores na América Latina e ao redor o mundo. Estamos muito entusiasmados com este anúncio e nossos planos futuros para o mercado".

Glaucio Marques, CEO da Level Up!, destaca: "Como parceira de negócios, a Level Up! espera dar as boas-vindas à entrada da Tencent Cloud no mercado latino-americano. Essa nova infraestrutura permite que nós e outras instituições em uma ampla gama de setores de negócios capitalizemos os anos de experiência da Tencent Cloud no fornecimento de soluções de rede estáveis e resilientes. Estamos felizes em aproveitar esse portifólio robusto de infraestrutura para otimizar a experiência dos jogadores e fornecer melhores serviços para nossos clientes".

Demonstrando os consistentemente e elevados padrões de confiabilidade e segurança com os parceiros brasileiros da Tencent Cloud, as instalações do data center em São Paulo adquiriram a certificação de design e infraestrutura Uptime Tier-III, com PCI DSS, ISO27001, entre outras credenciais. Ele também apresenta um alto padrão de conexões de fibra ótica de rede redundantes para muitos hubs de troca de rede em São Paulo.

O Brasil é um mercado crítico para a Tencent Cloud e desempenha um papel fundamental na missão da empresa de fornecer serviços de nuvem pública seguros, confiáveis e de alto desempenho para clientes na região.

[1] Previsões da IDC Brasil para 2021 (https://abessoftware.com.br/en/previsoes-da-idc-brasil-para-2021-apontam-que-mercado-de-tic-crescera-7/)

Sobre a Tencent Cloud

Tencent Cloud é a marca de soluções em nuvem da Tencent, que fornece produtos e serviços em cloud líderes do setor para organizações e empresas em todo o mundo. Aproveitando suas robustas infraestruturas de data center em todo o mundo, a Tencent integra computação em nuvem, análise de big data, IA, Internet das coisas, segurança e outras tecnologias avançadas com cenários empresariais inteligentes. Ao mesmo tempo, fornece uma solução empresarial inteligente e abrangente para setores como finanças, educação, saúde, varejo, indústria, transporte, energia e rádio e televisão.

FONTE Tencent Cloud

SOURCE Tencent Cloud