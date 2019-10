Tencent collabore avec YESMILANO pour promouvoir à Milan le tourisme en provenance de Chine

L'expertise de Tencent dans le domaine de l'engagement des consommateurs chinois est désormais encouragée par YESMILANO, ainsi que par la connexion de Milan à Pékin, Shanghai et Nanjing, via des vols directs dans deux de ses aéroports. S'appuyant sur les fonctionnalités innovantes de Tencent, YESMILANO a lancé un plan stratégique visant à présenter la ville à un plus large public chinois – notamment un compte officiel WeChat « YESMILANO » qui permet aux touristes chinois de découvrir facilement les attractions uniques de la ville, telles que La Cène de Léonard de Vinci, le Dôme de Milan, le Teatro Alla Scala, ainsi que son fabuleux quartier dédié au shopping de luxe. Le mini-programme WeChat, qui sera lancé d'ici la fin de l'année, permettra aux visiteurs d'organiser leur visite de la ville, en découvrant entre autres des trésors cachés, des boutiques locales et des restaurants. Digital Retex, partenaire européen de confiance de Tencent IBG, a permis de mettre en place le projet d'un point de vue technique.

La collaboration avec Tencent vient compléter la solide croissance touristique de Milan, les visiteurs chinois représentant 36 pour cent du pouvoir d'achat des touristes internationaux qui affluent dans la ville, d'après Il Sole 24 Ore. La ville accueille quelques-unes des sociétés les plus dynamiques des secteurs créatifs (mode, conception de mobilier), ainsi que 11 universités, et bénéficie d'une scène culturelle et culinaire florissante -- faisant de Milan le choix idéal pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2026.

Poshu Yeung, vice-président de Tencent International Business Group (IBG), a déclaré : « Via l'utilisation des technologies et plateformes de Tencent, ainsi qu'en exploitant l'influence locale et le réseau de YESMILANO, nous sommes heureux de faire partie de ce projet visant à fournir à la ville nos technologies innovantes et nos renseignements précieux sur les consommateurs de Chine continentale. Nous nous réjouissons de cette collaboration, qui incitera sûrement encore plus de touristes chinois à visiter cette ville animée et culturellement riche, à l'heure où la capitale italienne de la mode gagne en popularité auprès des voyageurs chinois. »

Giuseppe Sala, maire de Milan, a déclaré : « Milan est une ville riche de 26 siècles d'histoire, qui se projette vers l'avenir. Nous invitons les visiteurs chinois à découvrir l'âme de notre ville. Nous souhaitons que les visiteurs chinois se souviennent de nous comme de la ville italienne la plus accueillante pour les Chinois. Milan et la Chambre de commerce sont profondément déterminées à atteindre cet objectif, en tant que soutien de YESMILANO. Nous considérons l'une comme l'autre cette initiative comme une démarche charnière pour la croissance de Milan et son système d'entreprises. Nous avons la certitude que WeChat fera disparaître toutes les barrières, afin que les visiteurs chinois apprécient une formidable expérience. »

Lancée à Shanghai par l'agence officielle de promotion de la ville de Milan, ainsi que par Tencent IBG, avec le soutien de quelques-unes des institutions les plus précieuses de la ville, telles que : la Chambre de commerce de Milan Monza Brianza Lodi - partenaire principal du projet - le Teatro alla Scala, le FC Internazionale Milano, et la Chambre de la mode, cette collaboration vise à permettre aux commerçants locaux d'avoir une compréhension plus profonde du comportement de consommation des touristes chinois, grâce aux renseignements d'utilisateurs fournis via WeChat. Cette collaboration a également pour objectif de renforcer le secteur du tourisme de Milan, en développant les efforts de marketing de la ville autour du marché chinois entrant. Grâce à l'expertise de Tencent en matière d'engagement des consommateurs chinois, YESMILANO peut désormais bénéficier d'une vision plus large sur les habitudes et préférences de consommation des visiteurs chinois, rendant ainsi possible l'élaboration de stratégies marketing plus impactantes.

Avec plus de 1 133 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, WeChat et Weixin fournissent une plateforme intégrée qui développe la notoriété des marques parmi les voyageurs chinois. Avec l'aide de l'influence et du réseau de YESMILANO en Italie, Tencent espère promouvoir ses services, parmi lesquels WeChat et Tencent Social Solution, parmi les touristes chinois en visite dans la ville. Elle offre également des possibilités de choix aux autres acteurs locaux désireux d'ouvrir ou d'améliorer leurs comptes officiels WeChat pour bâtir une notoriété de marque de manière plus efficace.

Les visiteurs chinois peuvent désormais consulter le compte WeChat officiel de YESMILANO pour obtenir plus d'informations sur la ville, notamment sur ses points d'intérêt touristiques, ses attractions diverses, et ses possibilités de shopping. Veuillez scanner le code QR avec WeChat.

