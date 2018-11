Tencent e Museu Nacional brasileiro desenvolvem um museu digital

A cerimônia de assinatura do documento "Renascimento de Luzia – Museu Nacional Digital Brasileiro" foi realizada na embaixada do Brasil em Pequim, em 16 de novembro de 2018. Marcelo Azevedo, chefe da seção das indústrias criativas da embaixada, Alexander W. A. Kellner, diretor do Museu Nacional brasileiro, e Ye Jun, vice-presidente de produtos de navegação móvel da Tencent, participaram da cerimônia.

Com base no conteúdo digital existente do museu, a Tencent criará um museu on-line, usando o Tencent Lens, um recurso de reconhecimento de imagem de seu navegador QQ Browser. Os visitantes poderão ler informações sobre os artefatos, uma vez digitalizadas as imagens com o Tencent Lens ou o Mr. Bowu, um miniprograma da Tencent. Guias de áudio e imagens do Museu Nacional brasileiro também poderão ser acessados através do miniprograma.

A Tencent e o Museu Nacional brasileiro também irão convidar turistas chineses a compartilhar imagens, vídeos e outros registros que fizeram durante visitas ao museu antes do incêndio, a fim de ajudar na recuperação das relíquias culturais. O navegador QQ Browser irá exibir o conteúdo valioso para visualização pública no futuro.

Ye Jun disse: "O Museu Nacional brasileiro é o mais importante protetor do patrimônio cultural e das relíquias da América Latina. Estamos desolados pelas perdas causadas pelo incêndio. A Tencent se compromete a usar tecnologias avançadas para ajudar o Brasil a reconstruir um museu nacional digital".

Alexander Kellner declarou: "Estamos fazendo o possível para minimizar as perdas causadas pelo incêndio. O suporte da Tencent para nos ajudar a localizar mais registros digitais é muito significativo para nós".

A Tencent e o Museu Nacional brasileiro estão planejando lançar a campanha em 2019.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/787398/TENCENT_signing.jpg

FONTE Tencent

