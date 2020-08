Tencent établit son nouveau siège culturel et créatif dans le pôle de haute technologie de Chengdu

Avec un investissement total de 5 milliards de yuans, le nouveau siège culturel et créatif de Tencent sera situé dans la nouvelle zone de vitalité économique de Chengdu du CDHT Southern Park. Les activités du nouveau siège seront centrées sur le développement de nouvelles entreprises culturelles et créatives telles que les jeux vidéo, les sports électroniques, l'animation, l'audiovisuel et le tourisme culturel, tout en attirant des entreprises en amont et en aval de la chaîne industrielle qui œuvrent dans les domaines de l'exploitation de l'IP, des jeux et de l'animation, de l'organisation de compétitions de sports électroniques ainsi que les diffusions en direct via streaming et les rediffusions. L'objectif de Tencent est de forger un nouvel écosystème de l'industrie culturelle et créative.

Depuis 2012, Tencent a fait de l'IP sa spécialité. Dans le cadre de sa stratégie de « pan-divertissement », la société a progressivement construit un écosystème culturel numérique couvrant un large éventail d'activités numériques telles que les jeux, la littérature, l'animation, les films et la télévision et les sports électroniques, et ce en se positionnant en tant que leader dans de nombreux domaines à l'échelle nationale et internationale.

Outre Tencent, des sociétés comme Alibaba, NetEase, Baidu, Kuaishou, iQiyi, VIPkid et d'autres géants de l'industrie de la nouvelle économie ont successivement lancé des projets d'investissement cette année qui ont renforcé la vitalité économique du pôle de haute technologie de Chengdu.

Ces dernières années, Chengdu a fait du développement d'une nouvelle économie et de la culture de nouveaux moteurs de croissance un choix stratégique pour stimuler la transformation urbaine. Ayant été classée troisième en Chine selon le nouvel indice de vitalité économique, la ville est en train d'accélérer ses efforts pour devenir l'endroit le plus propice à un nouveau développement économique.

En tant que site avantageux pour le nouveau développement économique de Chengdu, le pôle de haute technologie de Chengdu se concentre sur les communications 5G et l'intelligence artificielle, l'audiovisuel en réseau et la création culturelle numérique, le big data et la sécurité des réseaux, ainsi que d'autres nouveaux secteurs économiques. Le CDHT compte également accélérer la construction d'une nouvelle zone de vitalité économique à Chengdu.

Selon les dernières statistiques, le pôle de haute technologie de Chengdu abrite plus de 90 000 nouvelles entreprises économiques, et a cultivé 383 entreprises gazelles et 5 entreprises licornes.

