Tencent und YESMILANO wollen gemeinsam in China für Reisen nach Mailand werben

Hintergrund für die Kollaboration mit Tencent ist das starke Wachstum des Touristiksektors in Mailand. Laut Il Sole 24 Ore machen chinesische Besucher 36 Prozent der Kaufkraft des internationalen Einreiseverkehrs aus. In der Stadt sind einige der aufstrebendsten Firmen der kreativen Branchen (Mode, Möbeldesign) sowie 11 Universitäten angesiedelt. Mit einem fantastischen kulturellen und kulinarischen Angebot ist die der perfekte Gastgeber der Olympischen Winterspiele 2026.

Poshu Yeung, Vice President der Tencent International Business Group (IBG), sagte: „Bei dem Projekt treffen Tencents Technologien und Plattformen auf YESMILANOs lokalen Einfluss und Kontakte. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit, um die Stadt durch unsere innovativen Technologien und wertvollen Erkenntnisse zu den Verbrauchern in Kontinentalchina zu unterstützen. Wir sind überzeugt, dass jetzt noch mehr chinesische Touristen diese geistvolle Kulturstadt und Modehauptstadt Italiens zu besuchen."

Giuseppe Sala, Bürgermeister von Mailand, sagte: „Mailand ist eine zukunftsgerichtete Stadt mit 2600 Jahren Geschichte. Wir heißen chinesische Besucher willkommen, den Herzschlag unserer Stadt zu entdecken. Unser Ziel ist es, dass sich chinesische Besucher an die chinafreundlichste Stadt Italiens zurückerinnern, wenn sie an uns denken. Mailand und die Handelskammer unterstützen YESMILANO und sind diesem Ziel uneingeschränkt verpflichtet. Diese Initiative gilt auf beiden Seiten als Schlüsselstrategie für das Wachstum Mailands und seiner Wirtschaft. Wir sind überzeugt, dass WeChat sämtliche Hürden für chinesische Besucher aus dem Weg räumen wird, damit sie ein unvergessliches Erlebnis haben."

Das Programm wird in Shanghai von der offiziellen Förderagentur der Stadt Mailand und Tencent IBG aufgelegt. Beteiligt sind einige der traditionsreichsten Institutionen der Stadt, darunter die Handelskammer Mailand Monza Brianza Lodi (Hauptpartner des Projekts), die Mailänder Scala, Inter Mailand und die Modekammer. Ziel ist es, den lokalen Händlern wertvolle Einblicke in das Konsumverhalten chinesischer Touristen zu vermitteln, die aus WeChat-Erkenntnissen gewonnen werden. Darüber hinaus will Mailand mit der Initiative seinen Tourismussektor stimulieren, indem das Marketing auf den chinesischen Einreiseverkehr ausgedehnt wird. Durch Tencents Expertise bei der Aktivierung chinesischer Verbraucher ist YESMILANO in der Lage, das Konsumverhalten und die Vorlieben der chinesischen Besucher besser zu verstehen. Auf dieser Grundlage lassen sich effektivere Marketingstrategien entwickeln.

Mit mehr als 1.133 Millionen aktiven Nutzern pro Monat bieten WeChat und Weixin eine integrierte Plattform, um die Marke bei chinesischen Touristen bekannter zu machen. Von YESMILANOs Einfluss und Kontakten in Italien verspricht sich Tencent einen Boost für seine Dienstleistungen (wie WeChat und Tencent Social Solution) unter den chinesischen Touristen, die die Stadt besuchen. Angeboten werden auch Optionen für andere lokale Akteure, die ein offizielles WeChat-Konto eröffnen oder ihren Auftritt optimieren wollen, um die Markenbekanntheit effektiv zu stärken.

Chinesische Besucher sich können ab sofort im offiziellen WeChat-Konto von YESMILANO über die Stadt informieren und Touristenziele, verschiedene Attraktionen und Einkaufsangebote entdecken. Einfach den QR-Code mit WeChat scannen.

Medienanfragen:

Current Global im Auftrag von Tencent IBG

Irene Fung

ifung@currentglobal.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1012522/Tencent_x_Milan_Tourism_Board_QR_code.jpg

Related Links

https://www.tencent.com



SOURCE Tencent