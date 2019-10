Tenchi Security adquire BlueOps

SÃO PAULO, 21 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A empresa de treinamentos e consultoria BlueOps foi adquirida pela Tenchi Security, empresa especializada em segurança em serviços de nuvem, para incorporar seu portfólio de treinamentos e consultoria focados em monitoramento, detecção e resposta a incidentes.

O relatório 2019 Cloud Security Report da (ISC)2 mostrou que a falta de treinamento e conhecimento dos times internos é a maior barreira para a adoção de tecnologias de segurança em seus ambientes de nuvem, identificada em 41% das respostas à pesquisa. Não por acaso, o treinamento e certificação de seus times é a principal medida corretiva que as empresas pretendem tomar, opção representada em 51% das respostas. Isto é um reflexo claro da forte curva de aprendizado que cloud computing representa para times acostumados com ambientes de TI tradicionais. Uma barreira que podemos perceber na enorme quantidade de incidentes de segurança em ambientes de nuvem causados por erros de configuração, que poderiam ter sido evitados ou mitigados por equipes de desenvolvimento, TI e segurança da informação melhor treinadas no uso seguro de ambientes de nuvem.

"Temos recebido uma grande demanda de mercado para serviços de monitoramento e resposta a incidentes em ambientes de nuvem", diz Alexandre Sieira, fundador da Tenchi, e destacando ainda "a propriedade intelectual e os incríveis talentos que estamos trazendo com esta aquisição serão essenciais para atendermos a esta demanda com qualidade".

A BlueOps foi fundada em 2017 por Rodrigo "Sp0oker" Montoro e Felipe "Pr0teus" Espósito, profissionais experientes e com perfil internacional em pesquisa e serviços de segurança da informação com intuito de gerar conteúdo e treinamentos de qualidade na área de segurança da informação defensiva. Tanto Montoro quanto Espósito irão se juntar ao time Tenchi Security após a aquisição, liderando em atividades de pesquisa, treinamento e consultoria em segurança de ambientes de nuvem.

Felipe Espósito é formado em Tecnologia em Informática pela UNICAMP, e tem Mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação pela COPPE-UFRJ. Possui mais de 10 anos de experiência em segurança de redes e computação, com ênfase em monitoramento de ataques, redes de computadores, visualização de informação e threat hunting. Membro fundador do Rio HackerMakerSpace, já tendo palestrado em eventos como Hackers 2 Hackers Conference, BHACK, B-Sides (Las Vegas e São Paulo), FISL, Latinoware e SIEM Summit da SANS.

Rodrigo Montoro tem mais de dezoito anos de experiência no mercado de tecnologia e segurança, em sua maior parte focado em monitoramento e configuração segura de estações de trabalho e servidores, monitoramento de segurança de rede e detecção de ameaças. É autor de duas patentes internacionais relacionadas à detecção de documentos e tráfego maliciosos. Coordenou o desenvolvimento de regras de detecção e foi evangelista e fundador da comunidade brasileira de Snort, ferramenta globalmente utilizada de código livre para monitoramento e detecção de intrusos em rede. Palestrante nacional e internacional em eventos como OWASP AppSec (EUA e Brasil), DFIR Summit e SIEM Summit da SANS, Toorcon (USA), H2HC (São Paulo e México), SecTor, Mind The Sec, Roadsec, FISL, SOURCE (Boston e Seattle), ZonCon, BlackHat (São Paulo), BSides (Las Vegas e São Paulo). Experiências profissionais incluem passagens por diversas empresas respeitadas de segurança da informação no Brasil, e também pela Sucuri Security e Trustwave Spiderlabs.

Com carteira ativa de clientes no Brasil, centenas de alunos treinados e time com credibilidade internacional, a BlueOps foi uma das poucas empresas brasileiras a ser aceita para realizar treinamentos de ponta em eventos internacionais, como as edições de 2017 e 2018 de um dos mais respeitados e disputados eventos de segurança da informação do mundo, a Security B-Sides de Las Vegas. No Brasil, fizeram também treinamentos em eventos como o RoadSec de São Paulo, além de serem desde 2018 coordenadores da execução de competição de capture the flag defensivo (BlueWars) na Hackers 2 Hackers Conference , evento internacional que ocorre todo ano em São Paulo.

Sobre a Tenchi Security

A Tenchi Security é uma startup especializada em serviços de consultoria e soluções para ajudar empresas a alcançar os benefícios do uso de cloud computing com segurança e conformidade. Nossos especialistas em segurança e cloud computing trabalham com os times de tecnologia, segurança e negócios dos clientes para definir a estratégia correta de adoção de tecnologias de nuvem, adotar melhores práticas de mercado, implementar automação de segurança, evitar erros comuns e tirar o maior proveito possível de investimentos em nuvem.

Fundada em 2019 por Alexandre Sieira, empreendedor de perfil internacional na área de segurança da informação. Antes de fundar a Tenchi Security, foi Cofundador e CTO da Niddel até a aquisição da empresa pela Verizon em 2018. Antes disso, foi Cofundador e CTO da CIPHER, empresa brasileira de consultoria e de serviços gerenciados de segurança que recebeu investimento do BNDES, se internacionalizou com operações nos EUA e Europa, e foi posteriormente vendida para a Prosegur.

www.tenchisecurity.com.br

pr@tenchisecurity.com.br

FONTE Tenchi Security