Tenchi Security anuncia turma de curso de segurança de infraestrutura de nuvem

Tenchi Security, empresa especializada em segurança em serviços de nuvem, anuncia a sua primeira turma aberta ao público do curso AWS Cloud Infrastructure Security.

O relatório 2019 Cloud Security Report da (ISC) mostrou que a falta de treinamento e conhecimento dos times internos é a maior barreira para a adoção de tecnologias de segurança em seus ambientes de nuvem, identificada em 41% das respostas à pesquisa. Não por acaso, o treinamento e certificação de seus times é a principal medida corretiva que as empresas pretendem tomar, opção representada em 51% das respostas. Isto é um reflexo claro da forte curva de aprendizado que cloud computing representa para times acostumados com ambientes de TI tradicionais. Uma barreira que podemos perceber na enorme quantidade de incidentes de segurança em ambientes de nuvem causados por erros de configuração, que poderiam ter sido evitados ou mitigados por equipes de desenvolvimento, TI e segurança da informação mais bem treinadas no uso seguro de ambientes de nuvem.

O AWS Cloud Infrastructure Security é um curso fundamental que fará uma introdução ao funcionamento e ao uso seguro das principais soluções de Infrastructure as a Service (IaaS) da Amazon Web Services (AWS). Seu conteúdo é adequado a todos os profissionais de TI que terão contato com ambientes de nuvem, mesmo que não tenham experiência prévia em segurança da informação ou em cloud computing.

"O curso cobre os conhecimentos fundamentais que todas as empresas precisam para começar sua jornada na nuvem de forma segura", diz Alexandre Sieira, fundador da Tenchi, e destacando ainda "e cada módulo irá reforçar a retenção do conhecimento através de laboratórios práticos baseados em casos de uso reais".

A ementa foi desenhada para cobrir serviços e conhecimento que teriam ajudado a evitar as causas mais frequentes de incidentes e vazamentos de dados. Os tópicos cobertos incluem:

controle de acesso e privilégios com IAM (Identity and Access Management);

criptografia de dados com KMS (Key Management Service);

uso seguro de armazenamento de objetos em S3 (Simple Storage Service);

acesso seguro e gerenciamento de hardening e patching de instâncias EC2 (Elastic Cloud Computing);

e de instâncias EC2 (Elastic Cloud Computing); uso de Virtual Private Cloud (VPC) e conectividade com usuários ou redes on-premises ;

; segregação do ambiente com Organizations e uso de SSO (Single Sign-On) para integração com diretório corporativo;

ferramentas de segurança nativas da AWS (GuardDuty, CloudTrail, Config).

O curso tem 40 horas-aula, e será oferecido na modalidade in company e também em turmas abertas ao público, a primeira das quais será de 3 a 7 de fevereiro de 2020 em São Paulo/SP. Inscrições realizadas até o dia 10 de janeiro terão 50% de desconto.

Maiores informações podem ser obtidas em https://www.tenchisecurity.com.br/blog/tenchi-security-anuncia-primeira-turma-de-curso-de-seguranca-de ou através do e-mail contato@tenchisecurity.com.

Sobre a Tenchi Security

A Tenchi Security é uma startup especializada em serviços de consultoria e soluções para ajudar empresas a alcançar os benefícios do uso de cloud computing com segurança e conformidade. Nossos especialistas em segurança e cloud computing trabalham com os times de tecnologia, segurança e negócios dos clientes para definir a estratégia correta de adoção de tecnologias de nuvem, adotar melhores práticas de mercado, implementar automação de segurança, evitar erros comuns e tirar o maior proveito possível de investimentos em nuvem.

Fundada em 2019 por Alexandre Sieira, empreendedor de perfil internacional na área de segurança da informação. Antes de fundar a Tenchi Security, foi Cofundador e CTO da Niddel até a aquisição da empresa pela Verizon em 2018. Antes disso, foi Cofundador e CTO da CIPHER, empresa brasileira de consultoria e de serviços gerenciados de segurança que recebeu investimento do BNDES, se internacionalizou com operações nos EUA e Europa, e foi posteriormente vendida para a Prosegur.

