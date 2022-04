Tendances et prédictions avec des analystes et des experts lors de l'événement numérique « Remodeler le dernier kilomètre dans un monde de vente au détail dirigé par l'acheteur » organisé par Milkman Technologies

VÉRONE, Italie, 4 avril 2022 /PRNewswire/ -- Milkman Technologies a chargé IDC de rédiger l'InfoBite : « Repenser le dernier kilomètre pour des parcours d'achat omnicanaux centrés sur le client » (IDC #EUR148942122, mars 2022).

Alors que la frontière entre le monde en ligne et le monde hors ligne s'estompe, les acheteurs exigent une expérience unifiée, alliant contrôle, commodité et attentes élevées. Les détaillants sont maintenant appelés à penser stratégiquement à la visibilité interactive, au choix et à la durabilité.