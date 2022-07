Tenista K-SWISS, Cameron Norrie, porazil Davida Goffina a postúpil do semifinále vo Wimbledone

Norrie je tenistom K-SWISS od roku 2020. „Naše partnerstvo s Camom sa začalo pred tromi rokmi. Páčil sa nám tento štýl hry a prístup ovládnuť na kurte všetko. Minulý rok sme mohli vidieť, ako sa s každým zápasom zlepšuje a rastie jeho sebavedomie. V roku 2021 bol nasadený na sedemdesiatom mieste rebríčka a zakončil ho na desiatom mieste. Keďže neustále investujeme do nášho tenisového biznisu na celom svete, opätovné podpísanie zmluvy s Camom, aby sa stal naším globálnym ambasádorom, bolo najvyššou prioritou. Boli sme veľmi nadšení a hrdí na to, že Cam bude súčasťou nášho K-Swiss tímu do roku 2024," hovorí Dave Grange, prezident medzinárodnej značky K-Swiss.