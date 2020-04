Tenneco choisit Burgess Norton pour lui fournir des composants de groupes motopropulseurs

GENEVA, Illinois, 17 avril 2020 /PRNewswire/ -- Burgess Norton (BN) a annoncé aujourd'hui que la société a conclu un accord avec Tenneco Inc. pour fournir sa gamme complète de technologie de l'axe de piston et solutions de finition de surface d'appui au groupe d'entreprises de Tenneco consacré aux groupes motopropulseurs. Tenneco est un leader mondial des technologies de piston pour moteurs essence et diesel.

« Cet accord représente une complémentarité stratégique solide pour les deux sociétés », a déclaré Luke Rubino, président de Burgess Norton. « Tenneco concentre stratégiquement son activité liée aux solutions technologiques des groupes motopropulseurs sur la croissance et des pistons de haute qualité sont un élément clé de cette croissance. Burgess Norton cible les possibilités permettant d'étendre nos capacités et nos technologies globales et de précision relatives au transfert de puissance. »

Les deux entreprises ont commencé à communiquer avec leurs clients et à mettre en œuvre une approche progressive pour assurer une transition sans problèmes.

« Grâce à cet accord, nous combinons plus de 100 ans d'expérience technique et de fabrication pour renforcer notre capacité à fournir efficacement des solutions d'ingénierie améliorées pour groupes motopropulseurs portant sur l'économie de carburant, la production d'énergie et des émissions plus faibles », a ajouté Rubino.

Burgess Norton, une unité opérationnelle d'Amsted Industries, est un fournisseur mondial de finitions de précision pour surface d'appui, de technologies liées à la métallurgie des poudres et de procédés de fabrication de pointe pour les marchés des groupes motopropulseurs automobiles et du transfert de puissance mécanique. Grâce à une capacité de production d'envergure mondiale basée en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, Burgess Norton offre une assistance régionale à la clientèle et des solutions multisources simplifiées de la chaîne d'approvisionnement.

