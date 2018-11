Tennislegende Stefanie Graf erneut in Zhuhai

Am Morgen des 3. November stellte Graf gemeinsam mit der chinesischen Spitzentennisspielerin Wang Qiang und der Belgierin Elise Mertens ihr sportliches Können auf ungewöhnliche und neuartige Weise in einem Spiel auf dem Rollfeld der China Aviation Industry General Aircraft Zhuhai General Aviation R&D and Manufacturing Base („Stützpunkt"). Graf gewann dabei im Doppel mit Wang Qiang das Mini-Tennismatch 7-3. Im Anschluss an das Spiel unterhielt sich Stefanie Graf angeregt mit dem R&D- und Produktionsteam des Amphibienflugzeugs „Kun Long" AG600. Trotz ihres verschiedenartigen Hintergrunds erwies sich dieser interdisziplinäre Austausch, unter anderem über den Tennissport, als sehr interessant. Führungskräfte der Huafa Group, die die Veranstaltung organisiert hatten, und des Stützpunkts sprachen mit dem R&D- und Produktionsteam. Graf und das Team tauschten außerdem kleine Freundschaftsgeschenke aus und brachten ihre gegenseitige Bewunderung für einander zum Ausdruck.

Während des Show-Turniers bildete die „Kun Long" AG600, Chinas neustes ziviles Großraum-Spezialflugzeug, die Hintergrundkulisse. Grafs anmutiger und souveräner Aufschlag vor der majestätischen „Kun Long" AG600 wurde zum unvergesslichen Augenschmaus. Den Zuschauern bot sich ein visuelles Erlebnis, das zeigte, wie die Eleganz des Tennissports und die beeindruckenden technischen Errungenschaften der Luftfahrttechnologie sich gegenseitig komplementieren.

Graf reiste damit zum dritten Mal als globale Botschafterin für die Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai an. 2016 war Graf auf der Hongkong-Zhuhai-Macao-Brücke, einer Sehenswürdigkeit in Zhuhai, die als „Weltwunder" gepriesen wird, erschienen. In ihrem weißen Outfit war sie die verkörperte Eleganz und erinnerte ihre Fans daran, wie die Grazie und die Schönheit der Bewegung der Spieler auf dem Feld den Tennissport prägen. Im vergangenen Jahr besuchte Graf gemeinsam mit Pavlyuchenkova, Repräsentantin der Turnierteilnehmenden den Zhuhai-Turm, das höchste Gebäude in der Region Zhuhai-Macao und bot den Fans

auf der ganzen Welt eine einzigartige Tennisshow in 300 Metern Höhe. Die Veranstaltung zeugte auch von dem Engagement, das die Huafa Group und die Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai für die Entwicklung des Tennissports in China aufbringen. In den vergangenen drei Jahren ergaben Grafs Eleganz und Können beim Tennisspiel und Zhuhais blaues Meer und der azurfarbene Himmel ein ausdrucksstarken und klassisches Szenenbild. Graf brachte die Stadt Zhuhai und den ihr eigenen romantischen Charme der Welt näher.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/779618/2018_WTA.jpg