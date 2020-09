Tennismester Caroline Wozniacki og UCB lanserer Advantage Hers-kampanje for kvinner med kroniske inflammatoriske sykdommer

- Grand Slam-vinner Caroline Wozniacki er den høyest rangerte kvinnelige utøveren som er kjent for å ha blitt diagnostisert med revmatoid artritt mens hun fortsatt spiller profesjonell tennis

- Advantage Hers vil utstyre og styrke kvinner over hele verden som lever med kroniske inflammatoriske sykdommer, som revmatoid artritt, til å ta mer aktive roller i felles beslutningstaking om deres behandling

BRUSSELS, Belgia, 9. september 2020 /PRNewswire/ -- UCB, et globalt biofarmasøytisk selskap, har inngått samarbeid med den verdenskjente tennismesteren Caroline Wozniacki for å lansere Advantage Hers , et stort nytt globalt helseinitiativ. Inspirert av Carolines egen reise med revmatoid artritt, vil kampanjen øke bevisstheten om de udekkede behovene til millioner av kvinner over hele verden som lever med kroniske inflammatoriske sykdommer, som revmatoid artritt, aksial spondyloartritt, psoriasisartritt og psoriasis, og gi informasjon og støtte for å styrke dem til å ta mer aktive roller i deres behandling

«Jeg vet av erfaring vanskelighetene med å leve daglig med en kronisk sykdom som revmatoid artritt, samt forsinkelsene kan det være å få en rask og nøyaktig diagnose. Dette er grunnen til at jeg er så glad om å være en del av Advantage Hers,» sa Caroline Wozniacki. «Gjennom denne nye kampanje ønsker jeg å få kontakt med så mange kvinner med kroniske inflammatoriske sykdommer rundt om i verden som mulig, for å bidra til å inspirere, oppmuntre og gi andre kvinner som meg så mye støtte og informasjon som mulig. Samlet kan vi støtte hverandre i å få fordel over våre forhold – en liten seier om gangen.»

Kroniske inflammatoriske sykdommer, som revmatoid artritt, aksial spondyloartritt, psoriasisartritt og psoriasis, påvirker mer enn 180 millioner mennesker over hele verden, [1],[2],[3] og omtrent halvparten av dem er kvinner.[4],[5],[6] Disse kroniske sykdommene kan være svært fysisk og følelsesmessig belastende for de som lever med dem [7],[8],[9],[10],[11] Symptomene kan variere, men inkluderer kronisk smerte, konstant tretthet, gastrointestinale komplikasjoner og hyppige infeksjoner, samt følelsesmessige byrder, som depresjon eller angst, og comorbiditeter som diabetes og hjertesykdom.[12]

Advantage Hers-kampanjen underbygges av en nødvendighet for å forbedre stardardbehandlingen for kvinner med disse kroniske inflammatoriske sykdommene og behovet for å gi dem hjelpemidler så de kan bli talsmenn for egen behandling. Kvinner med disse forholdene møter unike utfordringer og kjønnsforskjeller som må håndteres, inkludert forsinket diagnose under noen av forholdene for kvinner [13],[14] økte fysiske og mentale byrder sammenlignet med menn med de samme sykdommene, [7],[8],[9],[11] og uadresserte bekymringer knyttet til familieplanlegging og graviditet.[15]

«Vi er inspirert av Carolines fasthet og vinnende tankegang i møte med hennes helseutfordringer. Vi er stolte av å samarbeide med henne om dette spennende nye programmet og være en del av hennes revmatoid artritt-reise», sa Emmanuel Caeymaex, Executive Vice President Immunology Solutions and Head of US, UCB. «Advantage Hers-kampanjen gjenspeiler vår forpliktelse til å forstå og adressere kvinners unike behov med kroniske inflammatoriske sykdommene rundt om i verden, og til å bidra til å gjøre en meningsfull forskjell for deres liv.»

Som en del av programmet vil Caroline dele sine opplevelser med revmatoid artritt over hennes sosiale kanaler og oppmuntre andre til å bli en del av samtalen ved å bruke #AdvantageHers. Hun planlegger også å gjøre opptredener på høyprofilerte hendelser for å dele sin historie og drive bevissthet om de udekkede behovene til kvinner med kroniske inflammatoriske sykdommene.

For å bli involvert, følg Carolines opplevelser på hennes sosiale kanaler (Instagram: @carowozniacki ; Twitter: @CaroWozniacki ; Facebook: Caroline Wozniacki ), ved hjelp av #AdvantageHers. Mer informasjon og ressurser på å leve med disse kroniske inflammatoriske sykdommene finner du på: AdvantageHers .com .

Om Advantage Hers-kampanjen

Advantage Hers er en global kampanje designet for å fremheve de udekkede behovene og unike som kvinder har, når de, lever med en bestemt undergruppe av kroniske inflammatoriske sykdommer, som revmatoid artritt, aksial spondyloarthritis, psoriasisartritt og psoriasis. Tennismester Caroline Wozniacki deler sine opplevelser med revmatoid artritt på sine sosiale kanaler – fra hennes første kamp for en diagnose, gjennom justeringene hun må gjøre i livet akkurat nå, til hvilke mål hun har for fremtiden – å inspirere, oppmuntre og styrke andre kvinner som lever med disse kroniske inflammatoriske sykdommene til å ta mer aktive roller i deres omsorg. Hvis du vil vite mer, kan du gå til kampanjenettstedet: AdvantageHers.com .

Om kroniske inflammatoriske sykdommer, slik som revmatoid artritt

Kronisk betennelse er en langvarig inflammatorisk tilstand i kroppen forårsaket av at immunsystemet stadig reagerer på skadelige stimuli – som varer alt fra flere måneder til år.[12] UCB fokuserer spesielt på revmatoid artritt, aksial spondyloartritt, psoriasisartritt og psoriasis.

Revmatoid artritt forårsaker smerte og stivhet i leddene; [16]

Aksial spondyloartritt (inkludert Bekhterevs sykdom og ikke-radiografisk aksial spondyloartritt) forårsaker hevelse i sakroiliakalledd eller ryggrad, noe som kan føre til smerter i korsryggen og stivhet; [17]

Psoriasisartritt forårsaker hevelse, smerte, tretthet og stivhet i leddene; [18]

Psoriasis forårsaker hevede, røde, skallete flekker på huden. [19]

Disse sykdommene har en høy prevalens i den vestlige verden, [1],[2],[20],[21] spesielt hos kvinner, [4],[5],[6] og kan føre til permanent leddskade, funksjonsnedsettelse og økt risiko for depresjon og angst.[11],[12]

En ofte oversett dimensjon av disse kroniske inflammatoriske sykdommene er unike utfordringer og kjønnsforskjeller som kvinner med disse sykdommene står overfor. For eksempel opplever noen kvinner større forsinkelser enn menn i å motta en nøyaktig diagnose i noen av forholdene, noe som kan påvirke deres sykdomsutfall.[13],[14] Ulike kroniske inflammatoriske sykdommer kan også føre til at kvinner opplever større smerte, tretthet, [7] funksjonstap [11] og stress[8] enn menn med disse forholdene. I tillegg kan kvinner som lever med disse kroniske inflammatoriske sykdommene har helseproblemer og manglende kunnskap, for eksempel familieplanlegging, og kan ofte ikke føle seg bemyndiget til å stille de riktige spørsmålene til legen sin.[15]

Om Caroline Wozniacki

Caroline Wozniacki er en 30 år gammel tidligere profesjonell tennisspiller fra Danmark som ble født inn i en familie av idrettsutøvere. Hennes far – og tennistrener – er en tidligere fotballspiller i Polen og Danmark, og hennes mor er tidligere medlem av det polske volleyballandslaget. Caroline begynte å spille tennis i en alder av ni år, og hennes profesjonelle karriere tok av i en alder av 15 da hun ble med i World Tennis Association (WTA) tour, ett år før hun deltok i junior singles-finalen i Australian Open. [22]

Caroline var på toppen av sin tenniskarriere i 2018 da hun ble diagnostisert med revmatoid artritt. Hun har vært en Grand Slam-mester og verdens beste rangerte kvinnelige spiller på banen og tar nå på seg tittelen pasienttalsperson – og deler sine personlige revmatoid artritt-opplevelser med verden. Etter å ha pensjonert seg fra sin tenniskarriere i januar 2020, planlegger Caroline å fokusere på andre ting, inkludert å fremme sine studier, støtte kvinner som lever med kroniske inflammatoriske sykdommer, som revmatoid artritt, aksial spondyloartritt, psoriasisartritt og psoriasis, og å vurdere å etablere en familie.

Om UCB

UCB, Brussel, Belgia (www.ucb.com) er et globalt biofarmasøytisk selskap med fokus på oppdagelse og utvikling av innovative medisiner og løsninger for å forandre livene til mennesker som lever med alvorlige sykdommer i immunologi og nevrologi. Med 7500 mennesker i ca. 40 land genererte selskapet en omsetning på € 4,6 milliarder i 2018. UCB er oppført på Euronext Brussels (symbol: UCB). Følg oss på Twitter: @UCB_news

For ytterligere informasjon, UCB:

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Gwendoline Ornigg,

direktør for global kommunikasjon, UCB

Tlf. +32 2 559 9626

[email protected]

Laurent Schots,

Medierelasjoner, UCB

Tlf. +32.2.559.92.64

[email protected]

Kommunikasjonsleder

Andrea Levin Christopher,

Immunologi kommunikasjon, UCB

Tlf. +1.404.483.7329

[email protected]

Fremtidsrettede uttalelser – UCB

Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede uttalelser basert på ledelsens gjeldende planer, estimater og overbevisninger. Alle uttalelser, bortsett fra uttalelser om historiske fakta, er uttalelser som kan anses som fremtidsrettede uttalelser, inkludert estimater av inntekter, driftsmarginer, kapitalutgifter, kontanter, annen finansiell informasjon, forventet juridisk, politisk, regulatorisk eller kliniske resultater og andre slike estimater og resultater. Av sin natur er slike fremtidsrettede uttalelser ikke garantier for fremtidig ytelse og er gjenstand for risiko, usikkerhet og antagelser som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra de som kan bli underforstått av slike fremtidsrettede uttalelser i denne pressemeldingen. Viktige faktorer som kan føre til slike forskjeller inkluderer: endringer i generelle økonomiske, forretningsmessige og konkurransedyktige forhold, manglende evne til å oppnå nødvendige regulatoriske godkjenninger eller for å få dem på akseptable vilkår, kostnader forbundet med forskning og utvikling, endringer i utsiktene for produkter som planlegges eller er under utvikling av UCB, effekter av fremtidige rettslige beslutninger eller statlige undersøkelser, produktansvarskrav, utfordringer med patentbeskyttelse for produkter eller produktkandidater, endringer i lover eller forskrifter, valutakurssvingninger, endringer eller usikkerheter i skattelover eller administrasjon av slike lover og ansettelse og bevaring av sine ansatte. UCB gir denne informasjonen fra og med datoen for denne pressemeldingen og fraskriver seg uttrykkelig enhver plikt til å oppdatere all informasjon i denne pressemeldingen, enten for å bekrefte de faktiske resultatene eller rapportere en endring i forventningene.

Det er ingen garanti for at nye produktkandidater under planlegging vil gå videre til produktgodkjenning eller at nye indikasjoner for eksisterende produkter vil bli utviklet og godkjent. Produkter eller potensielle produkter som er gjenstand for partnerskap, prosjektsamarbeid eller lisensiering samarbeid kan være gjenstand for forskjeller mellom partnerne. Også, UCB eller andre kan oppdage sikkerhet, bivirkninger eller produksjonsproblemer med sine produkter etter at de er markedsført. Videre kan salget bli påvirket av internasjonale og innenlandske trender mot forvaltet omsorg og helsetjenester kostnadsbegrensning og refusjonsretningslinjer pålagt av tredjeparts betalere samt lovgivning som påvirker biofarmasøytiske priser og refusjon.

Referanser

[1] World Health Organization. The Global Burden of Disease 2004 Update. Available at: https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf Accessed January 2020.

[2] National Psoriasis Foundation. Statistics. Available at: https://www.psoriasis.org/content/statistics. Accessed January 2020.

[3] Reveille JD, et al. Prevalence of axial spondylarthritis in the United States: estimates from a cross-sectional survey. Artritt Care Res (Hoboken). 2012;64(6):905–910.

[4] Myasoedova E, Croswon CS, Kremers HM, et al. Is the incidence of rheumatoid arthritis rising?: Results from Olmsted County, Minnesota, 1955–2007. Arthritis Rheum. 2010;62(6):1576–1582.

[5] Boehncke WH, Schön MP. Psoriasis. The Lancet. 2015;386(9997):983–994.

[6] Scotti L, Franchi M, Marchesoni A, et al. Prevalence and incidence of psoriatic arthritis: A systematic review and meta-analysis. Semin Arthritis Rheum. 2018;48(1):28–34.

[7] Rusman T, van Vollenhoven RF, van der Horst-Bruinsma IE. Gender Differences in Axial Spondyloarthritis: Women Are Not So Lucky. Curr Rheumatol Rep. 2018;20(6):35.

[8] LEO Innovation Lab and The Happiness Research Institute. World Psoriasis Happiness Report October 2017. Available online at: https://psoriasishappiness.report/static/documents/world-psoriasis-happiness-report-2017.pdf Last accessed January 2020.

[9] Tournadre A, Pereira B, Lhoste A, et al. Differences Between Women and Men With Recent–Onset Axial Spondyloarthritis: Results From a Prospective Multicenter French Cohort. Artritt Care Res (Hoboken). 2013;65(9):1482–1489.

[10] Mancuso CA, Rincon M, et al. Psychosocial variables and fatigue: a longitudinal study comparing individuals with rheumatoid arthritis and healthy controls. J Rheumatol. 2006;33(8):1496–1502.

[11] Reddy S, Scher J, Swearingen C, et al. SAT0411 Gender Differences in Disease Activity in A Psoriatic Arthritis Routine Care Cohort. Annals of the Rheumatic Diseases 2014;73:743-744.

[12] Pahwa R, Jialal I. Chronic Inflammation. StatPearls Publishing. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493173/. Accessed January 2020.

[13] Osterhaus JT, Purcaru O. Discriminant validity, responsiveness and reliability of the arthritis-specific Work Productivity Survey assessing workplace and household productivity within and outside the home in patients with axial spondyloarthritis, including nonradiographic axial spondyloarthritis and ankylosing spondylitis. Arthritis Res Ther. 2014;16(4):R164.

[14] Slobodin G, Reyhan I, Avshovich N, et al. Recently diagnosed axial spondyloarthritis: gender differences and factors related to delay in diagnosis. Clin Rheumatol. 2011;30(8):1075–80.

[15] Tincani A, Taylor P, Fischer-Betz R, et al. FRI0693 Fears and misconceptions of women with chronic rheumatic diseases on their journey to motherhood. Annals of the Rheumatic Diseases. 2018;77(2):866.

[16] National Rheumatoid Arthritis Society. What is RA? Available at: https://www.nras.org.uk/what-is-ra-article. Accessed April 2020.

[17] National National Axial Spondyloarthritis Society. What is axial SpA (AS)? Available at: https://nass.co.uk/about-as/what-is-as/. Accessed April 2020.

[18] National Psoriasis Foundation. About Psoriatic Arthritis. Available at: https://www.psoriasis.org/about-psoriatic-arthritis. Accessed April 2020.

[19] National Psoriasis Foundation. About Psoriasis. Available at: https://www.psoriasis.org/about-psoriasis. Accessed April 2020.

[20] World Health Organization. Chronic diseases and health promotion. Available at: https://www.who.int/chp/topics/rheumatic/en/. Accessed January 2020.

[21] The European League Against Rheumatism (EULAR). 10 things you should know about rheumatic diseases. Available online at: https://www.eular.org/myUploadData/files/10%20things%20on%20RD.pdf. Accessed January 2020.

[22] Caroline Wozniacki. Profile. Available at: https://carolinewozniacki.com/profile/. Accessed January 2020.

GL-N-DA-PSO-2000012







SOURCE UCB